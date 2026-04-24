Postdoktor i IBD Epidemiologi
2026-04-24
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett dynamiskt forskningsområde med många obesvarade frågor och stor potential för en långsiktig vetenskaplig karriär. https://www.gu.se/en/research/gastrointestinal-epidemiology
bedriver epidemiologisk forskning främst inom IBD och använder skandinaviska, nationella och regionala hälsoregister för att bättre förstå riskfaktorer, prognos, samsjuklighet och behandlingssvar. Forskningen leds av docent Karl Mårild och bedrivs vid Institutionen för pediatrik.
Vi söker nu 1-2 engagerade postdoktorer med erfarenhet av epidemiologi eller biostatistik för att delta i pågående och kommande projekt med fokus på att förbättra förståelsen av riskstratifiering, prognostisering och utfall vid IBD. Projektet genomförs i nära samarbete med andra forskare, både nationellt och internationellt.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med unika databaser och bidra till att utveckla forskningen inom IBD, med målet att förbättra patientvård och behandlingsresultat.
Ämne
IBD epidemiologi
Ämnesbeskrivning
Epidemiologisk forskning om IBD, huvudsakligen med hjälp av nationella och regionala hälso-registerdata.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar användning av registerbaserade data för att bättre förstå epidemiologin vid IBD, inklusive hur risk utvecklas över tid och vilka faktorer som påverkar IBD-risk, såsom läkemedelsanvändning och samsjuklighet. Arbetet kommer även att innebära prediktionsmodellering och studier av prognos vid IBD. Data är huvudsakligen registerbaserade men kan även inkludera kliniska variabler.
Du förväntas kunna leda forskningsstudier till stor del självständigt. Arbetet innefattar alla delar av forskningsprocessen, särskilt statistiska analyser av data och manusförfattande. Du kan även komma att delta i handledning av doktorander eller stödja andra gruppmedlemmars forskning, bidra till projektledning, till ansökningar om forskningsanslag och vetenskapliga möten i projektet.
Anställning
Observera att detta är en förkortad version av ledigkungörelsen. För fullständig information om tjänsten, behörighet, bedömningsgrunder, ansökningsförfarande med mera se annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9873912