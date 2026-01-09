Postdoktor i Fysikalisk Kemi
2026-01-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier av biologisk materia.
Vi behandlar molekylära frågor i biologiska system och studerar biologiska och designade proteiner med hjälp av en kombination av klassiska och avancerade tekniker, inklusive optisk och NMR-spektroskopi, ytplasmonresonans, ljus- och röntgenspridning, kryoelektron- och fluorescensmikroskopi. De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysiken. Betydande arbete ägnas åt proteiners självorganisering och samorganisering samt interaktioner med andra biomolekyler.
Forskningsprojektet äger rum inom COMMONS Center of Excellence (www.physchem.lu.se/commons). Miljön inkluderar forskare verksamma inom områdena fysikalisk kemi, biokemi, molekylär biofysik och teoretisk kemi. Det övergripande målet med COMMONS är att tillhandahålla en mångfacetterad vetenskaplig miljö med fokus på fysikalisk-kemiska processer av central betydelse för interaktionerna mellan biologiska membran och biomakromolekyler. COMMONS-centret sammanför expertis från Lunds universitet, Chalmers och Köpenhamns universitet.
Projektet fokuserar på biomolekylära kondensat i komplexa system, inklusive celler, med syftet att utveckla metoder och metodologier för att undersöka vätske-vätske-fasseparation i komplexa lösningar. En central utmaning är att etablera tekniker som kan undersöka mycket små kondensat, avgöra om de är flytande eller fasta, och bedöma om de genomgår fasövergångar över tid. Metoderna bör möjliggöra kvantifiering av diffusionshastigheter inuti kondensat, skilja mellan associativ och segregativ fasseparation, och identifiera de molekylära faktorer som styr dessa fenomen. En central öppen fråga gäller varför kondensat i celler verkar stanna av och inte växa (Ostwald-mognad och koalescens bör förväntas för vätskefaser). Vilka molekylära faktorer begränsar storleken på sådana kondensat? Metoderna kan komma att inkludera avancerad optisk och kryoelektronmikroskopi, spridnings- och diffusionsbaserade metoder.
Projektet kommer att drivas i samarbete mellan olika grupper, inklusive Sara Linse (avdelningen för biokemi och strukturbiologi) och Emma Sparr (avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet). Kopplingar till andra experimentella och teoretiska grupper inom COMMONS Center of Excellence för biomolekylär assembly är möjliga och uppmuntras. Vänligen kontakta sara.linse@chem.lu.se
eller emma.sparr@chem.lu.se
för mer information och diskussion om potentiella projektidéer relaterade till den forskningsplan som krävs för ansökan.
Postdoktorerna kommer att kunna utveckla sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper inom det tvärvetenskapliga centret, vilket också kommer att påverka resultaten från forskningsprojekten. COMMONS-centret leds av en grupp ledare från de deltagande universiteten (Emma Sparr, Sara Linse, Fredrik Höök, Martin Malmsten) som tillsammans med ytterligare professorer inom COMMONS kommer att vägleda projekten och utbildningen av de rekryterade postdoktorerna mot ledande akademiska eller industriella forskartjänster.
Denna postdoktorala tjänst är också en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att åtgärda vetenskapliga och sektoriella brister inom biologisk avbildning, från molekylär och cellulär nivå till vävnads-, organ- och organismnivå, och koordineras av LINXS Institute of advanced Neutron and X-ray Science. AMBER finansieras av EU:s Marie Skodowska-Curie (MSCA) COFUND-program. Omkring 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den femte utlysningen 2026, där varje tjänst varar i 36 månader.
AMBER har sex partners: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.
Ditt arbete kan omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kan också innefatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Som postdoktor vid AMBER-programmet får du oöverträffade medicinska, biologiska och metodologiska förmågor, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att vidareutveckla din karriär inom den akademiska världen, inom infrastruktur, inom hälso- och medicintekniska sektorer med mera.
För mer information om det totala antalet utlysta postdoktorala tjänster inom AMBER-samfinansieringsprojektet, besök https://www.euraxess.se/jobs/392999
Intervjuerna kommer att starta i april/maj 2026. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocess etc., besök: ambercofund.euPubliceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktoral tjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, men upp till högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska inkludera möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.
Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna, såsom:
Forskning inom ämnesområdet - detta inkluderar metodutveckling, datainsamling och dataanalys
Utforskning av potentiella samarbetsprojekt inom COMMONS excellenscentrum utöver kärnprojektet
Aktivt bidrag till aktuella diskussioner inom COMMONS excellenscentrum
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Sara Linse sara.linse@chem.lu.se
