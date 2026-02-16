Postdoktor i eko-evolutionär modellering och maskininlärning
2026-02-16
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet är belägen i Arrheniuslaboratorierna på campus Frescati.
För närvarande arbetar cirka 100 personer vid institutionen, däribland omkring 35 doktorander och 15 postdoktorer, fördelade på 25 forskargrupper.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-ekologi-miljo-och-botanik
Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik utlyser härmed en postdoktoral anställning inom forskningsprojektet "En digital tvilling av växtplankton: att skapa en digital tvilling av växtplankton för att förstå eko-evolutionär dynamik under global förändring."
Projektet syftar till att utveckla en beräkningsbaserad digital tvilling av växtplanktonsamhällen genom att integrera egenskapsbaserad (trait-baserad) eko-evolutionär teori, högfrekventa in situ-data från miljöövervakning och metoder inom maskininlärning. Med hjälp av ett unikt flerårigt dataset kommer projektet att återskapa fitness- och tillväxtfunktioner som styr växtplanktonpopulationer och -samhällen under varierande miljömässiga och biotiska förhållanden. Det övergripande målet är att förbättra den mekanistiska förståelsen och den prediktiva förmågan när det gäller omorganisering av samhällen och anpassning under miljöförändring.
Projektet leds av professor Jon Norberg (Stockholms universitet) i nära samarbete med Dr. Francesco Pomati (Eawag, Schweiz) och finansieras av Vetenskapsrådet (VR).Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom det VR-finansierade projektet. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak:
- Utveckla och analysera eko-evolutionära och trait-baserade modeller av växtplanktonsamhällen.
- Tillämpa maskininlärning och scientific machine learning (SciML) för att inferera fitness- och tillväxtdynamik från observationsdata.
- Integrera dynamiska systemmodeller med högfrekventa ekologiska tidsseriedata.
- Bidra till tolkning av modellresultat i ett ekologiskt och evolutionärt sammanhang.
- Publicera forskningsresultat i vetenskapligt granskade tidskrifter samt aktivt delta i projektmöten och samarbeten.
Anställningen är i huvudsak beräknings- och teoriorienterad, men nära samverkan med empiriska data och tvärvetenskapligt samarbete är en central del av arbetet.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet och forskningskompetens, särskilt inom ett eller flera av följande områden:
- Eko-evolutionär teori eller ekologisk modellering.
- Trait-baserad eller samhällsnivåanalys inom ekologi.
- Dynamiska system, matematisk eller beräkningsmässig modellering.
- Maskininlärning eller datadriven modellering tillämpad på ekologiska system.
Erfarenhet av att arbeta med stora ekologiska dataset, programmering (t.ex. Julia, Python eller liknande) och tvärvetenskaplig forskning är mycket meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är ett krav. Postdoktorn ska kunna arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Kreativitet, analytisk förmåga och vetenskaplig nyfikenhet är önskvärda personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen avser heltid i två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Jon Norberg, mailto:jon.norberg@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0519-26".
