Postdoktor i datateknik (Visuell AI)
Mittuniversitetet / Högskolejobb / Sundsvall Visa alla högskolejobb i Sundsvall
2026-02-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet i Sundsvall
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Östersund
eller i hela Sverige
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Mittuniversitetet söker en talangfull och motiverad kandidat med en stark bakgrund inom multidimensionell bildbehandling, datorseende, samt djupinlärning, för att implementera innovativ visuell AI och utveckla nästa generations immersiva medier för fjärrnärvaro och drift (immersive media for remote presence and operation).
Forskningen för denna tjänst kommer att utföras i forskargruppen Realistisk 3D vid forskningscentret STC i ett projekt i nära samarbete med internationella akademi- och industripartners. Forskningen kommer att beakta områden såsom optimering av djupa neurala nätverk för processbegränsad arkitektur, sökmetoder för neurala arkitekturer (NAS), avståndsskattning, segmentering och klassificering för integrering i ett system för fjärrstyrning. Fokus kommer att ligga på algoritmisk utveckling med utnyttjande av ny teknologi för djupinlärning.
Ämnet datateknik omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för datorers uppbyggnad, funktion och tillämpningar, inkluderande både hårdvara och mjukvara. Ämnet datateknik för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet utgörs av tre inriktningar - kommunikationsnätverk, dataanalys samt multidimensionell signalbehandling.
Behörighet
Den som ska anställas som postdoktor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Den sökande måste vid start av anställningen ha en doktorsexamen eller motsvarande inom datavetenskap, datateknik, eller motsvarande kunskaper. Doktorsexamen ska ha avlagts senast tre år före sista ansökningsdag.
Bedömningsgrunder
Kandidaten förväntas ha visat expertis inom bildbehandling, datorseende och djupinlärning; mycket goda färdigheter i mjukvaruprogrammering och implementering av djupinlärning, med hjälp av t.ex. Python/PyTorch/Tensorflow etc.; och utmärkt kommunikationsförmåga i skrift och tal på engelska.
Tidigare erfarenhet av följande områden är meriterande: immersiva medier algoritmutveckling, samt högpresterande beräkningar (HPC) och parallell beräkningar på GPU:er. Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper som krävs för tjänsten är analytisk, systematisk, kommunikativ och förmåga att arbeta självständigt och i team. Ytterligare önskvärda egenskaper är nyfikenhet, kreativt tänkande, ta egna initiativ och vara målinriktad.
Övriga bedömningsgrunder
Övriga bedömningskriterier inkluderar publicerade vetenskapliga artiklar, större programvaruprojekt och andra aktiviteter som är relevanta för tjänsten.
Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447
Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% under 2 år from 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsvillkoren regleras i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/administration-stod-och-service/personal/anstalla-personal/regel/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Docent Patrik Österberg, Patrik.Osterberg@miun.se
, eller forskningsledare Prof Mårten Sjöström, Marten.Sjostrom@miun.se
. Så ansöker du
Dokument som ska bifogas ansökan:
- Personligt brev (max 1 sida)
- Verifierad meritförteckning
- Angivande av forskningsintressen (max 1 sida)
- Publikationslista
- Kopior av officiella betyg och examensbevis (PhD+MSc+BSc), och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras)
- Länk till doktorsavhandling
- Länkar till högst 5 publikationer som den sökande vill lyfta fram
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
- Andra dokument som den sökande vill hänvisa till
Ansökningshandlingar ska lämnas in på engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-04.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Institutionen för data- och elektroteknik Jobbnummer
9737039