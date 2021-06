Postdoktor - Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och p - Biologjobb i Uppsala

Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och p / Biologjobb / Uppsala2021-07-01Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 450 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.igp.uu.se. Arbetsuppgifter: Anders Mutveis nyligen startade forskargrupp vid institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi vid Uppsala Universitet söker nu en postdok inom cancerforskning med inriktning på tumörmetabolism och lysosombiologi. Vi söker en motiverad och entusiastisk postdoktoral forskare för experimentella studier av hur dysreglering av lysosombiogenes, mTORC1 signalering och polymerisering av metabola proteiner bidrar till tumörmetabolism och cancerutveckling. Projektet kommer att undersöka de molekylära mekanismerna för dessa processer inom främst bröstcancer och hjärntumörer i olika in vitro modeller. Se mutveilab.se och Mutvei et al., Nature Communications 2020 för mer information. Olika metoder kommer att användas inklusive cellodling, kloning, protein assays, konfokalmikroskopi, flow cytometry och eventuellt vissa djurmodeller. I tjänsten ingår vissa administrativa uppgifter och undervisning (max 20%) vid institutionen.Kvalifikationskrav:- Doktorsexamen i medicin, biomedicin eller motsvarande.- Dokumenterade erfarenheter av arbete med olika in vitro-modellsystem och tekniker.- Förmåga att arbeta självständigt och i grupp i högt tempo i en multidisciplinär och resultatinriktad miljö.- Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och i tal.Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare erfarenheter av mekanistisk forskning inom cell- och cancerforskning. Erfarenheter av in vivo- modeller är meriterande.Lön: Individuell lönesättning.Tillträde: Snarast.Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 2 år från startdatum.Anställningens omfattning: 100 %Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Mutvei, anders.mutvei@igp.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2021, UFV-PA 2021/2774.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning2021-07-01Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-31Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och p5839889