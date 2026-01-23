Portfolio Planner
2026-01-23
Uppdragsbeskrivning
Som Portföljplanerare är du en nyckelperson i att driva och utveckla portföljplaneringen genom att identifiera förbättringsområden inom processer, data och verktyg, samt omsätta komplex information till tydliga beslutsunderlag. Rollen innebär ansvar för portföljens roadmap, datatransparens och rapportering, utveckling av Power BI-dashboards och automatiserade lösningar samt optimering av dataflöden mellan system som SAP och PlanView. I nära samarbete med intressenter bidrar du med datadrivna insikter som stärker styrning, prioritering och strategiska beslut.
Kunskap och kompetens
God kunskap om organisatoriska processer, arbetssätt, system, verktyg och befintlig data/information (t.ex. Waterfall, Agile, PlanView, SAP, Early Management m.fl.)
Förståelse för finansiell planering och budgetprocesser
Djup teknisk kompetens inom datorsystem, IT-infrastruktur och system
Avancerade kunskaper i Power Automate
Djup förståelse för SAP-transaktioner och dataflöden
Avancerade kunskaper i Power BI-utveckling
Förmåga att skapa VBA-skript för att förbättra och effektivisera användningen av Excel
Vem du är
Driven och lösningsorienterad - identifierar brister, föreslår lösningar och driver implementation proaktivt för att stödja verksamhetens produktivitet och tillväxt
Noggrann och detaljorienterad - lösningar ska vara robusta och fullt förankrade hos intressenter
God förståelse för förändringsledning
Förmåga att påverka utan formellt mandat och skapa samsyn över funktioner
Flytande engelska i tal och skrift
Trivs i en multikulturell miljö med högt tempo
Obligatoriska krav
Kandidatexamen eller masterexamen inom företagsekonomi, teknik, finans eller närliggande område
3-5+ års erfarenhet av portföljplanering, projektledning eller strategisk planering
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
