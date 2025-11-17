Poolkock
2025-11-17
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
* Beredning och tillagning av måltider inklusive special- och konsistensanpassad kost
* Diskning, städning, servering och egenkontroll
* Administrativa arbetsuppgifter såsom bland annat beställningar, fakturahantering samt kostdatahantering
* Medverkan i diverse aktuella arbetsgrupper
* Delta i Måltidsenhetens utvecklingsarbeteKvalifikationer
* Kockutbildning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Arbetslivserfarenhet från restaurang eller storkök
* Grundläggande kunskaper i Office-paketet
* Kunna sätta sig in och förstå aktuella arbetsinstruktioner
* Behärska svenska i tal, skrift och förståelse
* B- körkort och tillgång till egen bil
Meriterande:
* Erfarenhet av att ha arbetat i Matilda eller annat kostdatasystem
* Erfarenhet av att ha arbetat i Proceedo eller annat e-handelssystem
För att du ska trivas i rollen som kock är du engagerad, kvalitetsmedveten och positiv samt har förmågan att inspirera dina kollegor och finna kreativa lösningar. Du är ansvarstagande, självgående och serviceinriktad där du värderar bemötande och kvalitet högt vilket även reflekteras i ditt arbetssätt och kundbemötande.
Som medarbetare i Osby kommuns måltidsverksamhet ingår du i en helhet där vi i hela organisationen har ett gott samarbete och hjälps åt.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "138/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby Kommun Jobbnummer
9606780