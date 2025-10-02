Polsktalande säljare

eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Skara
eller i hela Sverige
Är du en relationsskapande säljare som vill vara med och utveckla Kellfris affär på den polska marknaden? Här får du kombinera strategiskt försäljningsarbete med nära kontakt med återförsäljare - både på distans och vid besök på plats.
Här i Skara väntar ett engagerat team som ser fram emot att välkomna dig som ny kollega!
Dina arbetsuppgifter hos oss
I denna roll som säljare kommer ditt primära fokus att vara den polska marknaden, där du är nära våra återförsäljare - både på distans och delvis på plats. Ditt ansvarsområde innefattar budget, genomföra marknads- och konkurrentanalyser, prissättning, sortimentsanpassning/optimering och kampanjplanering ihop med det operationella arbetet med order- och reklamationshantering.
Dina vardagar kommer bland annat att bestå av:
Innesälj och support: du hjälper återförsäljare med offertunderlag, produktfrågor, beställningar samt order- och reklamationshantering
Närvaro på den polska marknaden: du besöker återförsäljare 4-6 gånger per år för att stärka samarbetet, se över behovet och ge produktutbildning på plats
Utveckla återförsäljarnätverket: stötta befintliga och även söka nya återförsäljare och följa upp försäljningsmål
Löpande samarbete med övriga funktioner på huvudkontoret - för att helt enkelt ge bästa möjliga service
Tjänsten är placerad på Kellfris huvudkontor i Skara och omfattar dagtid, måndag till fredag med förtroendetid. Du kommer att bli erbjuden en anställning av Kellfri AB med start omgående eller enligt överenskommelse.

Profil
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och erfarenhet av försäljning, gärna med inslag av tekniska produkter eller lösningar. Du har ett tekniskt intresse och har tidigare arbetat med kundrelationer, offertarbete, uppföljningar och försäljningsmål.
För att du ska trivas i denna roll ser vi att du är en mål- och resultatorienterad person och motiveras av att se dina insatser leda till affärsmässiga resultat. Du har en god förmåga att leda dig själv och arbetar proaktivt för att uppnå resultat.
Som person är du nyfiken, lär dig snabbt och uppskattar att arbeta både strategiskt och hands-on. Du har en stark kommunikativ förmåga och bygger enkelt förtroendefulla relationer, både med återförsäljare och med kollegor på hemmaplan. Med din proaktiva inställning och ditt kundfokus är du van vid att ta ansvar för hela försäljningsprocessen - från första kontakt till långsiktigt samarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket god vana av att arbeta i en digital arbetsmiljö och är skicklig administrativt i affärssystem, Office-paketet, Excel, makron samt vid hantering och integrering av dokument.
Flytande tal- och skrift i polska, samt goda kunskaper i svenska och engelska.Körkort B är ett krav för tjänsten.
Kellfri AB
Kellfri är en helhetsleverantör av prisvärda produkter med svensk konstruktion, för alla typer av lantbruk. Med kontroll på hela kedjan, från idé till färdig produkt, erbjuder vi möjligheten för fler att driva verksamhet på landet. Företaget startades år 1952, omsätter cirka 350 miljoner SEK och har idag 70 engagerade medarbetare. Huvudkontoret ligger i Skara, Sverige. Försäljning finns även i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Polen och Tyskland. Kellfri AB är en del av Salix Group, en handelskoncern och affärsområde inom Volati. Volati är noterade på Nasdaq Stockholm.
Vi erbjuder ...
Hos oss får du en omväxlande roll med frihet under ansvar, möjlighet att växa i din yrkesroll och med goda framtida karriärmöjligheter inom företaget och koncernen. Du kommer få möjligheten till en stor påverkancirkel för Kellfris framtida arbete och affär på den Polska marknaden. Du blir en del av ett företag med fokus på prisvärda produkter, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.
Kellfri är ett spännande företag som är inne i en förändringsresa med en stark ägare och väletablerat varumärke. Vi driver en hög utvecklingstakt där vi själva utvecklar, marknadsför och säljer våra produkter. Kellfri är ett flexibelt och lösningsorienterat företag och vi har korta beslutsvägar från idé till handling. Under våren 2023 flyttade vi in i helt nya och fräscha lokaler utmed E20 i Skara. Här får vi plats att växa ännu mer. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Kellfri AB med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.För frågor är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall på 073-425 56 41 alternativ jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan!
