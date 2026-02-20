PMO-ansvarig till Luotea
2026-02-20
Har du passion för att driva och etablera strategiska projekt och forma framtidens servicebolag? Är du en naturlig ledare som genom tydlig kommunikation och trygg styrning har förmåga till inflytande och att få människor att dra åt samma håll? Nu stärker vi vårt fokus på innovation, kvalitet och hållbara leveranser - i allt vi gör och söker en PMO-ansvarig som vill vara med och lyfta vårt bolag och projektförmåga till nästa nivå!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.
Rollen i korthet
Som PMO-ansvarig leder du våra strategiska och verksamhetskritiska projekt - från planering till implementering. Du driver struktur, tydlighet och framdrift i hela organisationen, och arbetar nära alla chefer och ledningsgruppen för att säkerställa att rätt saker händer i rätt tid.
Du är en kommunikativ ledare, men utan formellt personalansvar. Du kommer, i samband med uppstart av nya större kontrakt, kunna ta rollen som etableringsansvarig - där du säkerställer en trygg, professionell och välplanerad etablering som fungerar smidigt från dag ett. Du kommer att rapportera till Head of People & Operations Excellence och sitta med i enhetens ledningsgrupp.
Ditt uppdrag
• Äga och vidareutveckla Luoteas interna projektmodell och PMO-struktur
• Leda och koordinera strategiska projekt tillsammans med chefer och nyckelpersoner inom organisationen
• Skapa tydlighet kring mål, tidplaner, leveranser och uppföljning
• Säkerställa att projekt når önskat resultat - både affärsmässigt och organisatoriskt
• Fungera som etableringsansvarig vid nya större affärer och kunder
• Bygga samarbete, engagemang och arbetsglädje genom tydlig kommunikation
• Vara ett stöd till ledning och verksamhet i prioritering av initiativ och resurser
• Ta fram och presentera beslutsunderlag och rapportering till styrgrupp och till koncernledning i Finland
Du får
• Vara med och bygga upp ett modernt PMO
• Arbeta nära ledningen i affärsviktiga frågor
• Driva projekt som gör konkret skillnad
• En kultur där mod, professionalism, ansvar och hållbarhet står i centrum
• En vardag där det du gör är meningsfullt - på riktigt
Om dig
Vi tror att du är en person som kombinerar struktur och engagemang med positiv energi och nyfikenhet. Du gillar att driva framåt, vara lösningsorienterad, skapa ordning i komplexitet och få människor att prestera tillsammans.
Du har
• Utbildning inom projektledning eller dokumenterad erfarenhet av att leda större projekt
• Naturlig kommunikativ förmåga och vana att driva arbete tvärs över organisationer
• Erfarenhet av att arbeta strategiskt nära ledning eller chefer
• En drivande personlighet som trivs i en roll där du leder utan personalansvar
• Styrka i planering, uppföljning och struktur
• Erfarenhet från facility management, fastighetsdrift eller liknande områden är meriterande
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens- och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi tester och bakgrundskontroll på slutkandidater. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Fredrika Lenne på Fredrika.lenne@luotea.com
