Plockare med truckkort sökes till butik i Karlstad - Svenska Storesupport Bemanning AB - Säljarjobb i Karlstad

Svenska Storesupport Bemanning AB / Säljarjobb / Karlstad2021-04-212021-04-21Två medarbetare sökes för truckkörning och plock varav:En anställning kommer att vara på heltid, kl. 7-16, måndag-fredag, och är ett tillfälligt uppdrag som förlängs veckovis men som förväntas vara minst maj ut. Det kan också leda till fler uppdrag i området.En anställning är på deltid kl. 7-12 måndag-fredag och är ett tillfälligt uppdrag som förlängs veckovis men som förväntas vara minst maj ut. Det kan också leda till fler uppdrag i området.Butiken ligger i Karlstad.Personliga egenskaper/kvalifikationerBra fysik då tunga lyft kan förekomma.Truckkort och erfarenhet av truckkörning och plock/orderplockMeriterande:Erfarenhet av butiksarbete i bygghandelsbranschen.Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Vi är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Storesupport ingår i Svensk Handel och har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. www.storesupport.se Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.Är du intresserad?Bli en Storesupportare och sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-08Svenska Storesupport Bemanning AB5709128