Plattsättare Stockholm (2 jobb)
2025-11-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Norrtälje
, Uppsala
, Norrköping
, Gävle
EMJ Installation & Bemanning AB söker flera Plattsättare. Som plattsättare på EMJ kommer arbetsuppgifterna att variera. Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och lojal. Du behöver ha arbetat som plattsättare tidigare (du ska kunna göra ett badrum helt själv) och ha tempo i kroppen. Kvalifikationer
Minst 2-4 års erfarenhet som plattsättare, gärna mer
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt
Ett positivt och ansvarsfullt arbetssätt
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Yrkesbevis, plattsättare
Våtrumsbehörighet/BKR, GBR Kvalifikationer
Engelska
Meriterande
Svenska
Som person är du motiverad, driven, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Som plattsättare ska du kunna utföra olika typer av plattsättningar, både ensam och i lag med andra. Då arbetet ständigt förändras ställer det krav på att du är flexibel och prestigelös och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Arbetet är fysiskt krävande och kan bitvis vara tungt. Att alltid arbeta med säkerheten i fokus är en självklarhet för dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EMJ Installation & Bemanning AB
(org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/ Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning Kontakt
Mikael Wallin mw@emjbemanning.se Jobbnummer
9595128