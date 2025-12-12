Plattsättare sökes
RBK Entreprenad AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RBK Entreprenad AB i Stockholm
Plattsättare - vi söker nya kollegor
Vi söker dig som vill bli en del av ett engagerat team inom plattsättning. Du kommer arbeta med kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen - både i privata och kommersiella projekt.
Vi erbjuder:
• Trygg anställning enligt kollektivavtal (Byggnads)
• Konkurrenskraftig lön enligt avtal
• Möjlighet att utvecklas och lära yrket om du är ny i branschen
• God arbetsmiljö och professionell arbetsledning
Även du som vill byta yrke och lära dig plattsättning är varmt välkommen - vi erbjuder introduktion och handledning.
Kontakta oss på 0707169612
0707169612 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: adam@rbkentreprenad.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RBK Entreprenad AB
(org.nr 559264-7811) Jobbnummer
9642981