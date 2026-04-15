Plattformsingenjör / Konsult inom molninfrastruktur
2026-04-15
Edument är ett svenskt konsultbolag som specialiserar sig på mjukvaruutveckling, molninfrastruktur och IT-arkitektur. Vi kombinerar konsultverksamhet med utbildning och kunskapsdelning och arbetar nära våra kunder för att lösa komplexa tekniska utmaningar inom flera branscher.
Vi är en organisation av specialister med fokus på kvalitet, kompetens och kontinuerligt lärande.
Om rollen
Vi söker en plattformsingenjör / konsult inom molninfrastruktur till vårt team i Helsingborg.
I rollen arbetar du i kunduppdrag med design, implementation och drift av moderna moln- och infrastrukturlösningar. Du samarbetar med utvecklingsteam, arkitekter och andra intressenter för att bygga skalbara, säkra och tillförlitliga system. Dina arbetsuppgifter
Design och implementation av molnbaserade och hybrida infrastrukturlösningar
Arbete med containerplattformar, exempelvis Kubernetes (Helm Charts)
Utveckling och underhåll av Infrastructure as Code (IaC) med verktyg som Terraform och Ansible
Stöd och vidareutveckling av CI/CD-pipelines
Implementering av övervakning, loggning och observability
Design och implementation av backup- och disaster recovery-lösningar (RPO/RTO)
Stöd till kunder i att förbättra systemens tillförlitlighet och operativa stabilitet
Stöd i arbete med IT-säkerhet och regulatoriska krav
Övriga arbetsuppgifter
Bidra till kunskapsdelning genom interna och externa workshops
Delta i utveckling och leverans av utbildningar inom moln och infrastruktur
Medverka i kunddialoger, workshops och proof-of-concept-aktiviteter Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom moln- och infrastrukturingenjörskap
Erfarenhet av Kubernetes samt minst en större molnplattform (AWS, Azure eller GCP)
Erfarenhet av IaC-verktyg (t.ex. Terraform, Ansible) och CI/CD
Goda kunskaper i Linux- och/eller Windowsmiljöer
Erfarenhet av övervakning och observability
Erfarenhet av disaster recovery-lösningar
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av IT-säkerhet och regelefterlevnad
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid (100 %)
Placeringsort: Helsingborg
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Marknadsmässig månadslön
Arbetstid: Heltid
Försäkringar och pension enligt svenska regler
Semester enligt semesterlagen
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Skicka ditt CV + Personligt brev via e-post
E-post: ayham@edument.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattformsingenjör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edument AB
(org.nr 556801-3550), https://www.edument.se/
Drottninggatan 20, (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Kontakt
COO
Renato Dragic Renato@edument.se 0704888184
