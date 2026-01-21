Plåtslagare till vår kund i Malmö

Jovi Konsult AB / Tunnplåtslagarjobb / Malmö
2026-01-21


Nu söker vi dig som vill arbeta som plåtslagare hos vår samarbetspartner i Malmö. Du kommer ha en viktig roll i teamet med stort ansvar för reparationer som utförs enligt högt ställda krav och riktlinjer.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Utföra reparationer och justeringar enligt arbetsorder och givna instruktioner

Bedömning av skador samt besluta om bästa åtgärdsmetoder

Arbeta utifrån säkerhetsföreskrifter och bidra till arbetsmiljöarbete

Samarbeta tätt med verkstadsteamet för att säkerställa hög effektivitet och kvalitet

Du som söker bör vara
Driven - Du har mycket engagemang, tar egna initiativ och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat

Självständig - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp

Ansvarsfull - Du är noggrann, håller deadlines och säkerställer att arbetet håller högsta kvalitet

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som plåtslagare

God svenska i tal och skrift är ett krav

Grundläggande datorvana är meriterande

Om företaget
Företaget har sitt säte i Malmö och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval, så ansök gärna så snart som möjligt för att öka dina chanser att bli en del av vårt engagerade team inom bilplåtslageri. Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7086716-1799925".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta)
211 37  MALMÖ

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9696101

