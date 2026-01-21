Plåtslagare till vår kund i Malmö
Nu söker vi dig som vill arbeta som plåtslagare hos vår samarbetspartner i Malmö. Du kommer ha en viktig roll i teamet med stort ansvar för reparationer som utförs enligt högt ställda krav och riktlinjer.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Utföra reparationer och justeringar enligt arbetsorder och givna instruktioner
Bedömning av skador samt besluta om bästa åtgärdsmetoder
Arbeta utifrån säkerhetsföreskrifter och bidra till arbetsmiljöarbete
Samarbeta tätt med verkstadsteamet för att säkerställa hög effektivitet och kvalitet
Du som söker bör vara
Driven - Du har mycket engagemang, tar egna initiativ och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat
Självständig - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
Ansvarsfull - Du är noggrann, håller deadlines och säkerställer att arbetet håller högsta kvalitetKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som plåtslagare
God svenska i tal och skrift är ett krav
Grundläggande datorvana är meriterandeOm företaget
Företaget har sitt säte i Malmö och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval, så ansök gärna så snart som möjligt för att öka dina chanser att bli en del av vårt engagerade team inom bilplåtslageri. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
