Plåtslagare
DM TAK AB / Tunnplåtslagarjobb / Huddinge Visa alla tunnplåtslagarjobb i Huddinge
2025-08-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DM TAK AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
DM TAK är ett stabilt, professionellt och sedan länge, växande företag som arbetar med högkvalitativ takläggning och takservice i Stockholmsregionen. Vi jobbar för att leverera tak som håller längre. Företaget har idag 24 anställda som i sin tur samarbetar med ca 40 underentreprenörer. Verksamheten utgår från våra lokaler i Länna Industriområde. Då vi får allt fler kunder som vill ha kvalitativa tak söker vi en verkligt effektiv, kunnig och därmed PROFFSIG PLÅTSLAGARE
Vad innebär den här rollen?
Om du är rätt person för det här jobbet vet du det mesta om vad som krävs för att få tak att bli täta och se bra ut. Du läser och förstår principskisser i AMA och i arbetsbeskrivningar. Du mäter rätt, bandtäcker och tillverkar samt monterar plåtdetaljer enligt AMA.
Vad krävs av dig?
Först och främst att du är en person som vill verkligen vill hjälpa till och göra kunden nöjd. Du kommer bli en viktig del i vårt team. Att du nuvarande och tidigare arbeten visat att du är effektiv och verkligen går för att få projekt helt klara. Du är helt enkelt proffsig och är det moment du inte kan ännu, så är du villig att lära dig.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, produktivitet och kundnöjdhet alltid är i fokus. Det i sin tur skapar ett vinnande team och vinnande medarbetare.
Vi ger dig tydliga arbetsuppgifter med en vettig struktur, bra instruktioner och om du är ambitiös, löpande utbildning, vilket möjliggör ett alltmer effektivt arbete och med tiden, större ansvarstagande.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas.
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka då gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Kontakt
Besma Algaban besma@dmtak.se Jobbnummer
9471700