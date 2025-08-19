Plåtslagare
2025-08-19
Om jobbet
Taktoppen söker en erfaren och engagerad plåtslagare som vill vara med och bidra till vårt växande företag. Med över hundra villatak per år är vi stolta över vårt hantverk och vår förmåga att leverera tak av högsta kvalitet. Här får du chansen att vara en del av ett sammansvetsat team där vi tillsammans når professionella resultat.Publiceringsdatum2025-08-19Profil
Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet inom plåtslageri som vill arbeta i en dynamisk och stödjande miljö. Som plåtslagare hos oss är du självgående och initiativtagande, med förmågan att hitta kreativa och effektiva lösningar på de utmaningar som kan uppstå. Tidigare erfarenhet av teamarbete är meriterande, men vi värdesätter främst din arbetsmoral och viljan att utvecklas. Körkort är en fördel men inget krav.
Om Taktoppen
Taktoppen är ett stabilt och expansivt företag känt för kvalitet och professionalism. Vi lägger över hundra villatak om året och strävar ständigt efter att överträffa våra kunders förväntningar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö och vara en del av ett team som värdesätter både noggrannhet och samarbete.
Skicka in din ansökan redan idag , vi ser fram emot att höra från dig!
Vi erbjuder boende under provanställningen
för dig som flyttar hit.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och möjligheter för avancemang inom företaget.
Välkommen med din ansökan!
Christian Johansson
VDinfo@taktoppen.se
0762356460
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taktoppen AB
(org.nr 559306-4941)
Runemovägen 1 R Värnamo
331 52 VÄRNAMO
9466241