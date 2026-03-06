Plåtslagare - Strängnäs
Vi söker nu en plåtslagare hos en av våra kunder i Strängnäs, där du får arbeta med reparation och riktning av kaross- och plåtskador i en modern verkstadsmiljö. Rollen passar dig som är praktiskt lagd, noggrann och har öga för detaljer. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Du kommer att vara anställd hos Arena Personal och arbeta som konsult hos en av våra kunder i Strängnäs. För rätt person finns goda möjligheter till utveckling samt möjlighet till övertag.
I rollen arbetar du med demontering och montering av karossdelar, riktning av plåt, byte av skadade detaljer samt förberedelse inför lackering. Arbetet utförs enligt fastställda rutiner för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.
För att lyckas i rollen ser vi att du har utbildning inom plåtslageri/kaross eller motsvarande arbetslivserfarenhet, erfarenhet av plåtarbeten och karossreparationer samt god förståelse för arbetsprocessen i skadeverkstad. Du är självständig, ansvarstagande och kvalitetsmedveten, har god arbetsmoral och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande är om du har erfarenhet av riktbänk, mätutrustning, försäkringsskador eller arbete i skadeverkstad. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
https://karriar.arenapersonal.com
ESKILSTUNA Arbetsplats
