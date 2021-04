Platschef Uppsala - Botrygg Bygg AB - Chefsjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Botrygg Bygg AB

Botrygg Bygg AB / Chefsjobb / Uppsala2021-04-12Just nu söker vi en platschef som är utbildad byggingenjör med erfarenhet till ett av våra byggprojekt i Uppsala.Är du en person som trivs i en självgående roll med helhetsansvar och variation? Vill du ha en sådan roll Då vill vi gärna få in din ansökan!Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:Övergripande ansvar på byggarbetsplatsen.Föra projektet i hamn enligt angiven tidplan från början till slut.Samordna entreprenörer och egen personal. Botrygg har egen personal inom alla arbetsgrupper förutom installatörer. I din roll som platschef har du hjälp av arbetsledare för att styra våra egna resurser.2021-04-12Du har utbildning till byggingenjör, fem års erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare och har körkort B. Du har även goda ledaregenskaper, är självgående, ansvarstagande för ditt projekt, noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer.Det är meriterande om du som sökande har kunskaper i programmen Auto-CAD och Bid-Con, genomgått utbildning för arbetsmiljöansvar BAS-U, Betong klass 2 samt tillståndsansvarig för Heta Arbeten, goda kunskaper i tal och skrift i både engelska och svenska och god datorvana avseende Outlook, Word och Excel.Botrygg som arbetsgivareSom platschef på Botrygg erbjuds du ett intressant arbete i ett snabbt växande företag med en platt organisationsstruktur och korta beslutsvägar. Företaget har mycket internationella relationer och en mångfald bland våra anställda. Arbetsplatsen erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom yrkesrollen med mycket eget ansvar. Tjänsten som platschef innebär framförallt en stor variation av arbetsuppgifter och projekt.Botrygg har under 90-talet och framåt drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. I dagsläget är vi en av Sveriges största bostadsproducenter, och så gott som all produktion sker i egen regi. Bolaget äger och förvaltar idag bostadshus och lokaler i Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro och Göteborg. Fastighetsbeståndet består av mer än 100 fastigheter, 4.500 lägenheter och cirka 300 lokaler av olika storlek. Se vår hemsida www.botrygg.se för mer information.Urvalet sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering.VaraktighetTillsvidare, HeltidFast månads-, vecko- eller timlönTillträde enligt överenskommelse. Urval sker löpande.Vi tar emot ansökan och eventuella frågor via e-post: jobb@botrygg.se Ange följande referens när du ansöker: PC, Uppsala 2021010-516 30 00 (Vx)Botrygg ABBox 33558103 LinköpingJunkersgatan 1LinköpingSista dag att ansöka är 2021-07-31Botrygg Bygg AB5686109