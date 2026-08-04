Platschef Till Ylab För Bostadsprojekt

Nåvi AB / Byggjobb / Linköping
2026-08-04


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Om YLAB
YLAB är ett familjeägt byggföretag med rötterna i Småland och verksamheten baserad i Jönköping men projekt över hela Sverige. Sedan 1977 har företaget byggt sin framgång på engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer.

Din blivande arbetsplats
YLAB fortsätter att växa inom bostadssegmentet och söker nu en erfaren Platschef som vill ta ansvar för att leda och driva bostadsprojekt från start till mål.
Projekten är främst lokaliserade i:

Södermanland

Östergötland

Närke

Framåt kan även projekt i andra delar av Sverige förekomma, vilket ger dig möjlighet att utvecklas i en bred och varierad projektportfölj.

Ditt nya uppdrag
Som platschef får du en central roll i produktionen och ansvarar för att säkerställa att projektet genomförs enligt tidplan, budget, kvalitet och avtal. Du leder arbetsledare, samordnar underentreprenörer och är en nyckelperson i dialogen med kund och projektorganisation.
Som platschef ansvarar du för helheten i projektet och arbetar med:

Leda och utveckla arbetsledare och produktionspersonal

Säkerställa att produktionen följer tidplan, kvalitet och arbetsmiljökrav

Planera och följa upp ekonomi, inköp och resursbehov

Samordna underentreprenörer och tekniska discipliner

Driva byggmöten, produktionsmöten och samverkansforum

Säkerställa att entreprenadjuridik, avtal och kontrakt efterlevs

Upprätthålla god kommunikation med kund, projektledning och UE

Arbeta strukturerat med dokumentation, egenkontroller och uppföljning

Du får en tydlig introduktion på YLAB:s huvudkontor i Jönköping och Hultseryd innan du kliver in i projekten.

Om just dig
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är en trygg och erfaren ledare som inte tvekar att fatta beslut när situationen kräver det. Du arbetar strukturerat, har en stark känsla för planering och skapar ordning även i komplexa projektmiljöer.
Du kommunicerar tydligt och professionellt, både internt och externt, och har lätt för att bygga förtroende i dialogen med kunder, kollegor och underentreprenörer. Samtidigt är du prestigelös och samarbetsinriktad – du tror på lagarbete och vet att de bästa resultaten skapas tillsammans.
I en vardag där förutsättningarna snabbt kan förändras är du lösningsorienterad och flexibel. Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att snabbt anpassa dig när projektet kräver det. Med ditt ansvarstagande och din drivkraft håller du projektet i rätt riktning och skapar trygghet i produktionen.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer...

Drivit minst tre egna bostadsprojekt eller likvärdiga projekt som platschef

Dokumenterad erfarenhet av bostadsproduktion

Högskoleutbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet

God förståelse för produktionsekonomi, planering och ledning

Erfarenhet av att leda arbetsledare och samordna UE

God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska

B‐körkort

Meriterande

BAS P/U

Där kultur möter människa
Med en stark värdegrund, korta beslutsvägar och en kultur där professionalism och prestigelöshet går hand i hand, driver YLAB idag projekt inom industri, kommersiella fastigheter och bostadsproduktion.
Här arbetar erfarna, hjälpsamma och engagerade kollegor som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas.

Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm / 0761-712 890| rasmus@navi.se Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814158-2131197".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nåvi AB (org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Linköping Travel Center (visa karta)
582 22  LINKÖPING

Arbetsplats
Nåvi Kompetens

Jobbnummer
10022222

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