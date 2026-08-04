Platschef Till Ylab För Bostadsprojekt
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2026-08-04
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Om YLAB
YLAB är ett familjeägt byggföretag med rötterna i Småland och verksamheten baserad i Jönköping men projekt över hela Sverige. Sedan 1977 har företaget byggt sin framgång på engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer.
Din blivande arbetsplats
YLAB fortsätter att växa inom bostadssegmentet och söker nu en erfaren Platschef som vill ta ansvar för att leda och driva bostadsprojekt från start till mål.
Projekten är främst lokaliserade i:
Södermanland
Östergötland
Närke
Framåt kan även projekt i andra delar av Sverige förekomma, vilket ger dig möjlighet att utvecklas i en bred och varierad projektportfölj.
Ditt nya uppdrag
Som platschef får du en central roll i produktionen och ansvarar för att säkerställa att projektet genomförs enligt tidplan, budget, kvalitet och avtal. Du leder arbetsledare, samordnar underentreprenörer och är en nyckelperson i dialogen med kund och projektorganisation.
Som platschef ansvarar du för helheten i projektet och arbetar med:
Leda och utveckla arbetsledare och produktionspersonal
Säkerställa att produktionen följer tidplan, kvalitet och arbetsmiljökrav
Planera och följa upp ekonomi, inköp och resursbehov
Samordna underentreprenörer och tekniska discipliner
Driva byggmöten, produktionsmöten och samverkansforum
Säkerställa att entreprenadjuridik, avtal och kontrakt efterlevs
Upprätthålla god kommunikation med kund, projektledning och UE
Arbeta strukturerat med dokumentation, egenkontroller och uppföljning
Du får en tydlig introduktion på YLAB:s huvudkontor i Jönköping och Hultseryd innan du kliver in i projekten.
Om just dig
För att trivas och lyckas i den här rollen ser vi att du är en trygg och erfaren ledare som inte tvekar att fatta beslut när situationen kräver det. Du arbetar strukturerat, har en stark känsla för planering och skapar ordning även i komplexa projektmiljöer.
Du kommunicerar tydligt och professionellt, både internt och externt, och har lätt för att bygga förtroende i dialogen med kunder, kollegor och underentreprenörer. Samtidigt är du prestigelös och samarbetsinriktad – du tror på lagarbete och vet att de bästa resultaten skapas tillsammans.
I en vardag där förutsättningarna snabbt kan förändras är du lösningsorienterad och flexibel. Du ser möjligheter där andra ser hinder och har förmågan att snabbt anpassa dig när projektet kräver det. Med ditt ansvarstagande och din drivkraft håller du projektet i rätt riktning och skapar trygghet i produktionen.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer...
Drivit minst tre egna bostadsprojekt eller likvärdiga projekt som platschef
Dokumenterad erfarenhet av bostadsproduktion
Högskoleutbildning inom bygg eller motsvarande erfarenhet
God förståelse för produktionsekonomi, planering och ledning
Erfarenhet av att leda arbetsledare och samordna UE
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
B‐körkort
Meriterande
BAS P/U
Där kultur möter människa
Med en stark värdegrund, korta beslutsvägar och en kultur där professionalism och prestigelöshet går hand i hand, driver YLAB idag projekt inom industri, kommersiella fastigheter och bostadsproduktion.
Här arbetar erfarna, hjälpsamma och engagerade kollegor som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och utvecklas.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Rasmus Lindholm / 0761-712 890| rasmus@navi.se
Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814158-2131197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Linköping Travel Center (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Nåvi Kompetens Jobbnummer
10022222