Platschef till Premiumwater
2026-01-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Om Premiumwater Sweden AB Vatten är källan till liv - och vi vill ta det till nästa nivå. Premiumwater är ett ungt och innovativt bolag som utmanar den traditionella vattenindustrin genom att kombinera hållbar teknik med naturens egna resurser. Vårt källvatten är naturligt rikt på unika mineraler och näringsämnen, vilket gör det till något helt utöver det vanliga. Premiumwater Sweden AB är ett entreprenörsbolag med stark ägarstruktur.
Om Tjänsten: Som Platschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla Premiumwaters produktionsverksamhet vid bolagets två produktionsanläggningar, Hyssna respektive Storskogen. Rollen omfattar ansvar för planering, produktion, kvalitet, arbetsmiljö, inköp av material samt fakturering till kund. Som Platschef är du personalansvarig för 4-6 produktionsarbetare och rapporterar till VD. Här får du jobba med dricksvatten i världsklass och vara
Huvudsakliga ansvarsområden: 1. Produktionsledning - Säkerställa ett effektivt produktionsflöde i båda anläggningarna. - Planera, leda och fördela det dagliga arbetet för produktionsarbetarna. - Upprätta produktionsplaner och scheman i linje med kundernas beställningar. - Följa upp produktionstakt, kapacitetsutnyttjande och leveranssäkerhet.
2. Kvalitet & livsmedelssäkerhet: - Säkerställa att produktionen uppfyller Premiumwaters kvalitetskrav. - Ansvara för att gällande lagar, livsmedelsregler och interna rutiner följs. - Genomföra och följa upp kvalitetskontroller. - Initiera och driva förbättringsarbete inom produktion och rutiner.
3. Inköp och materialförsörjning - Ansvara för beställning av förpackningsmaterial och övriga produktionsresurser. - Säkerställa kostnadseffektiva inköp och god lagerhållning. - Ha kontroll över leverantörskontakter och inköpsavtal.
4. Ekonomi & administration - Säkerställa att fakturering sker korrekt och i rätt tid. - Följa upp produktionskostnader och bidra till bolagets lönsamhet. - Ta fram rapporter för produktion, leveranser och kostnadsuppföljning.
5. Planering & samordning - Löpande analysera och optimera bemanning, maskinutnyttjande och materialflöde. - Samarbeta med försäljning, logistik och ledning för att säkerställa leverans. - Bidra i strategiskt utvecklingsarbete av produktion och anläggningar.
Ansökan: I den här rekrytering samarbetar Premiumwater Sweden AB med Searchr. Har du frågor eller funderingar gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta Marc Magnusson på 0707-972718 alt marc@searchr.se
Vi intervjuar löpande så tveka inte på att höra av dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
