Platschef till Peab Drift och Underhåll
2026-02-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Platschef till Peab Drift och Underhåll - Norrköping
Vill du vara med och skapa trygga och trivsamma utemiljöer för människor i vår region? Hos oss på Peab Drift och Underhåll får du en central roll i att leda arbetet med park- och fastighetsskötsel. Vi är ett lag som värdesätter samarbete, utveckling och ett jordnära ledarskap - tillsammans bygger vi ett hållbart samhälle.
Om gruppen och din chef:
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med drift och underhåll av park samt yttre fastighetsskötsel. Här är tempot högt, men vi har roligt tillsammans och stöttar varandra. Din chef leder med förtroende och tillit, och drivs av att utveckla både människor och verksamhet. Hos oss får du möjlighet att påverka och växa i din roll.
Om rollen:
Som platschef ansvarar du för att planera, leda och fördela arbetet inom drift och underhåll. Du har ett helhetsansvar för ekonomi, resurser och tidplaner, och ser till att arbetet utförs med hög kvalitet och säkerhet. Rollen innebär mycket kundkontakt och samarbete med olika aktörer, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga och ditt professionella bemötande.
Planera, leda och fördela arbetet för cirka 9 hantverkare (upp till 25 under sommaren).
Säkerställa att drift och underhåll av park och yttre fastighetsskötsel utförs enligt avtal.
Ansvara för ekonomi, budget och uppföljning.
Resursplanera och optimera bemanning.
Säkerställa och följa upp tidplaner, kvalitet och arbetsmiljö i projekten.
Ha löpande dialog med kunder och samarbetspartners.
Bidra till ett gott arbetsklimat och utveckla teamet. KvalifikationerKvalifikationer
Flera års erfarenhet (3-5 år) som platschef eller i liknande ledande roll.
Erfarenhet från bygg, anläggning eller drift och underhåll.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
God IT-vana.
Meriterande:
Erfarenhet av vinterväghållning.
Akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
Om dig:
Vi söker dig som är positiv, driven och lösningsorienterad. Du är strukturerad, har förmåga att se helheten och trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med handlingskraft. Du inger förtroende, är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Hos oss blir du en viktig del av laget och bidrar med engagemang och energi.
Varför Peab?
Hos oss får du trygghet, utvecklingsmöjligheter och en arbetsplats där vi värnar om gemenskap och hållbarhet. Vi är Nordens samhällsbyggare och arbetar nära våra kunder och medarbetare för att skapa värde i varje projekt. Du identifierar dig med vår värdegrund JUPP - jordnära, utvecklande, pålitlig och personlig som genomsyrar allt vi gör.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tf Projektchef Johan Stridh, johan.stridh@peab.se
eller Rekryteringsspecialist Linda Hake, linda.hake@peab.se
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
