Platschef till Peab Anläggning
Peab Sverige AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2025-11-03
Erfaren Platschef till Peab Anläggning
Redo att ta ledningen i några av Norrbottens mest spännande projekt?
Peab Anläggning söker en trygg och erfaren Platschef inom mark och betong som vill vara med och driva samhällsutvecklingen i en region där det verkligen händer. Hos oss får du leda projekt som gör skillnad - på riktigt.
Din roll - ledare, strateg och kulturbärare
Som platschef hos Peab har du det övergripande ansvaret för hela projektets genomförande - från första spadtag till färdig anläggning. Du leder teamet, planerar resurser, håller budget och tidsplan, och är den naturliga kontaktpunkten för både kund och medarbetare. Du skapar trygghet, struktur och framdrift - och ser till att både kvalitet och arbetsmiljö håller högsta nivå.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som platschef inom mark och betong, gärna med kunskap inom VA och markanläggning. Du är en tydlig ledare som får med dig teamet, har koll på lagar och regler, och drivs av att leverera resultat tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad, affärsmässig och har ett stort engagemang för både projekt och människor.
Därför ska du välja Peab:
Hos oss får du möjlighet att driva projekt med stor frihet - nästan som att driva ditt eget företag, fast med tryggheten i ryggen. Vi erbjuder:
Ett stabilt och välrenommerat företag med stark lokal närvaro
Möjlighet att påverka och utveckla både projekt och arbetssätt
Ett kompetent och engagerat team som stöttar varandra
Bra förmåner och tydliga karriärvägar inom Peab
En chans att bidra till ett hållbart samhällsbyggande i en expansiv region
Vi lever våra värderingar - jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga - varje dag. Om du gör detsamma, kommer du att trivas hos oss.
Ansök nu - och bli en nyckelspelare i Norrbottens framtid
Skicka in din ansökan via Peabs karriärsida. Urval sker löpande - så vänta inte!
Har du frågor? Tveka inte att kontakta rekryterande chef Andreas Öhgren på andreas.ohgren@peab.se
eller HR Erik Hagnelöv på erik.hagnelov@peab.se
.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
