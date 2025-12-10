Platschef till ISS kund inom sjukvård
ISS Facility Services AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vår kund är ett av Europas ledande sjukhus med att bedriva och utveckla sjukvård, forskning och utbildning. Sjukhuset har ett stort fokus på specialiserad och högspecialiserad vård. Med sina 16300 medarbetare är det en av Stockholms största arbetsgivare. Vill du vara med och bidra till samhället genom att vara en del av ISS som nu har fått äran att ta sig an lokalvården på sjukhuset. Sök då rollen som Platschef!
Om rollen
Som platschef hos vår kund har du ett helhetsansvar för verksamheten som ISS levererar inom lokalvård på sjukhuset. ISS har flertalet uppdrag inom sjukvård i Sverige vilka omfattar ett brett utbud av servicetjänster så som lokalvård, vårdnära service, fastighetsservice samt vaktmästeritjänster med mera i omsorg eller vårdnära miljöer. Detta ställer höga krav på en professionell leverans med mycket hög kvalité där ISS deltar som en del av den samhällskritiska leveransen.
I rollen som platschef ansvarar du vidare för den lokala kundrelationen och att arbetet bedrivs i enlighet med gällande kundavtal. I samarbete med kund strävar du efter ständiga förbättringar och utveckling av ISS leverans dvs att leverera tjänster med hög kvalité och noggrannhet.
För oss på ISS är ledarskap viktigt. Genom ditt goda ledarskap förväntas du skapa förutsättningar för dina medarbetare att kunna utvecklas och prestera. Som platschef har du fullt verksamhetsansvar för ca 100 medarbetare samt underställda driftledare/ teamledare som kommer att rapportera till dig. Du leder verksamheten mot uppsatta mål i nära samarbete med kunden, medarbetare och din närmaste chef. Du har fullt ansvar över ekonomi, budget och arbetsmiljö.
Du ansvarar för att verksamheten är optimalt dimensionerad och bemannad. Dessutom är du inte rädd för att själv kliva in i den dagliga driften för att stötta dina medarbetare när så väl behövs. Vidare ser du till att arbetet bedrivs i överensstämmelse med lagar och övriga avtal samt ISS policys och värderingar ska vara en självklarhet för dig. Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader.
Vi erbjuder
ISS är ett av världens största tjänsteföretag inom Facility Management vilket ger dig många olika karriärmöjligheter framåt. Vi erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet. Trots ISS storlek så har vi bibehållit en entreprenörsanda och vi nämns ofta som ett företag där kollegorna jobbar tillsammans för att utveckla varandra, affären och bolaget som helhet. Du får ett brett nätverk och samarbetar kontinuerligt med säljteam och olika tjänstexperter. Vår kultur och vårt sätt att arbeta präglas av våra värderingar - kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en relationsbyggande, driven och kommunikativ ledare med förmåga att motivera din omgivning till att leverera resultat vilka överträffar uppsatta mål. Hos oss är känslan av att arbeta i lag viktigt. För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för verksamhetsutveckling. Du är självgående och drivs av att ständigt vidareutveckla och strukturera befintlig verksamhet, samtidigt som du värdesätter effektiva processer, hög kvalitet och kundnöjdhet. Framförallt delar du också vår passion för att leverera kvalité och service till ISS kunder!
Då arbetet innebär många personliga kontakter både inom och utanför organisationen krävs en god samarbetsförmåga samt ett intresse för människor. Du har vidare en god förmåga att skapa förtroende och utveckla långsiktiga relationer.
För att kvalificera dig för rollen ska du ha gymnasieutbildning och erfarenhet av ledarskap, ekonomi, personal och kundrelationer. Du ska ha erfarenhet från en personalintensiv servicebransch och kommunicerar mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift, samt har goda kunskaper inom Microsoft Office och andra vanligt förekommande IT-miljöer. Eftergymnasial utbildning är meriterande.
Vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete (eller utbildning) i eller med verksamheter inom omsorg eller sjukvård. Då det är en väsentlig del att vara tillgänglig för din personalgrupp behöver du ha B-körkort.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser fram emot din ansökan! Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV och pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kan komma att genomföras vid kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta rekryterare Josefin, e-post: josefin.holmström@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9637789