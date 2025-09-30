Platschef Nator - Betongentreprenad
Nator Personal AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nator Personal AB i Stockholm
, Sollentuna
, Tyresö
, Upplands Väsby
, Nyköping
eller i hela Sverige
Bli en del av Nator Entreprenads tillväxtresa - vi söker en Platschef till betongentreprenad!Om oss
Nator Entreprenad är ett engagerat bygg- och anläggningsföretag som brinner för att skapa hållbara och högkvalitativa resultat. Våra projekt finns främst i Storstockholm och vårt huvudkontor ligger på bekvämt gångavstånd från Helenelunds station i Sollentuna. Vi är i en spännande tillväxtfas och söker nu en Platschef - kanske är det du?
Din rollSom platschef får du en central roll med helhetsansvar för våra projekt - från start till mål. Du leder, coachar och stöttar ditt team samtidigt som du säkerställer att produktionen håller högsta kvalitet, följer tidsplan och uppfyller kundens förväntningar. Du kommer bland annat att:
Vara den viktiga länken mellan kund, underentreprenörer och medarbetare
Planera, organisera och följa upp projektets alla delar
Ansvara för att projekten håller budget, tidsramar och kvalitetskrav
Föra en nära dialog med beställare och byggherre
Coachande leda 5-10 medarbetare/underentreprenörer i det dagliga arbetet
Bidra med lösningar och driva projektet framåt mot uppsatta mål
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg och affärsmässig ledare som motiveras av att driva projekt och se både människor och resultat utvecklas. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet som platschef eller arbetsledare inom bygg/anläggning
Djup förståelse för projektledning, ekonomi och kvalitetssäkring
Förmågan att bygga starka kundrelationer och hantera avtal
Ledaregenskaper som skapar engagemang, motivation och ansvarstagande
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där din utveckling är lika viktig som företagets. Vi erbjuder:
Marknadsmässiga villkor och schyssta förmåner
Stora möjligheter att påverka och utvecklas i takt med företaget
Trygg anställning i ett företag med gott rykte i branschen
Ett lag där engagemang, kvalitet och stolthet driver oss framåt
Är du redo?
Känns detta som nästa steg i din karriär? Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansök via vår karriärsida. Frågor? Hör av dig till alexander.ytterberg@nator.se
. (Observera att vi endast tar emot frågor via mail - ansökningar görs på vår karriärsida.) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), http://natorab.se Arbetsplats
Nator Personal Kontakt
Alexander Ytterberg alexander.ytterberg@nator.se Jobbnummer
9534040