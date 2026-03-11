Platschef | Lernia Bemanning & Rekrytering | Borås
2026-03-11
Vill du leda och utveckla vår affär i Borås?
Vi söker nu en lokal platschef med branscherfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen, som kan ta över och utveckla affären och kontoret vidare. Tillsammans med ditt team vill du stärka och säkra Lernias fortsatta tillväxtresa och göra oss till Sveriges bästa bemanningsföretag! Hos oss kommer du att arbeta med engagerade och kompetenta kollegor som precis som du brinner för ökad kundnöjdhet och affärsnytta.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som platschef får du chansen att leda ett team där lönsamhet och utveckling är ledord. I rollen har du personal-, budget- och resultatansvar. Vi erbjuder våra kunder bemannings- och rekryteringstjänster av yrkesarbetare och tjänstemän. Du ingår i den regionala ledningen och förväntas aktivt bidra till att vidareutveckla Lernia regionalt.
Detta gör du genom att:
Leverera marknadens mest värdeskapande tjänster
Ta en ledande position som går i linje med Lernias strategi
Tillsammans med säljorganisationen organisera och driva effektiv mer- och nyförsäljning
Bidra till kundens, individens och regionens konkurrenskraft och förändringsresa
Bevaka konkurrenter, trender och utveckling på den lokala marknaden
Uppnå och följa upp uppsatta mål
Bidra till en arbetsmiljö präglad av inspiration, arbetsglädje och gemenskap
Vad vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas i en affärsnära roll
En inkluderande arbetsmiljö där samarbete och lärande står i centrum
Friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet till flexibilitet
Vem söker vi?Kvalifikationer
Högskolekompetens eller motsvarande med flera års yrkeslivserfarenhet.
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort är ett kravBakgrund
Kommersiellt orienterad med ledarskapserfarenhet, förståelse för och erfarenhet av tjänsteförsäljning
Ledare med erfarenhet från roller med affärs- och personalansvar i bemanningsbranschen och/eller närliggande bransch
Van och bekväm att driva förändringsarbete
Brett affärssinne och bekväm att arbeta och bidra i ledningsgrupper
Trivs med att blanda strategiskt och analytiskt arbete med "hands-on operations"
Pragmatisk och prestigelös
Drivande och nätverkandeDina personliga egenskaper
Du är affärsdriven, målinriktad och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat. Du trivs med att ta ansvar, fatta beslut och driva arbetet framåt - samtidigt som du bygger förtroende och relationer med både kunder och kollegor. På Lernia arbetar vi aktivt med självledarskap - vi tror att ansvarstagande, initiativförmåga och personlig utveckling är avgörande för att skapa både affärsnytta och arbetsglädje.
Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är kommunikativ och har lätt för att samarbeta i team med olika kompetenser och bakgrunder. Sist men inte minst ser du möjligheter i förändring och har ett genuint intresse för att bidra till både affärsresultat och människors utveckling.
Ansökan och mer informationAnställningsdetaljer
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Borås.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Regionchef Wassim Mansi, 0722-541307 eller HR Business Partner Iris Nemec Baric, 0722-549269.
Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka gärna in din ansökan redan idag. I vissa processer genomförs rekryteringstester. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll med samtycke.
Samtycke och sekretess
Lernia hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter för rekryteringsändamål.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad!
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering. Hos oss blir du en del av en organisation som drivs av affärsmässighet, engagemang och viljan att utvecklas. Vi arbetar tillsammans för att skapa lösningar som gör skillnad - med fokus på kompetens, kvalitet och resultat. Som medarbetare på Lernia får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där samarbete, lärande och nytänkande är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du ett sammanhang att trivas och utvecklas i. Vi är alla lika och unika och alla behövs. Det tror vi starkt på och det verkar vi för - tillsammans. Så ansöker du
