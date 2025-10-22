Platschef i Mjölby sökes!
Tommy Nordbergh Åkeri AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mjölby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mjölby
2025-10-22
Tommy Nordbergh Åkeri AB söker nu efter en Platschef för vår stationeringsort i Mjölby.
Vi vill ha en serviceinriktad person som kan hålla många bollar i luften samtidigt som man har personalansvaret och den egna orten och dess fordonsflotta i fokus. Du måste kunna vara tydlig i din kommunikation, hantera stress bra samtidigt som du är trevlig och leverera på hög nivå. Du måste vara lojal och noggrann i ditt arbete för att minimera misstagen. Du måste kunna hantera svenska och engelska i både skrift och tal. Kan du något annat språk är det meriterande.
Att arbeta som Platschef innebär även att tillsammans med personalkoordinatorer och trafikledare; leda och planera och de dagliga transporterna som utgår från Mjölby.
Transporterna består till största delen består av inrikes, tempererade fjärrtransporter av livsmedel.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter kommer bland annat vara introduktion av nya chaufförer, uppföljning, schemaläggning, kontroll av arbetstider och uppföljning av avvikelser. Vikten av att ha en bra dialog med kollegor och chaufförer, samt följa lagar och regler är en självklarhet hos oss. Du kommer även att ha budgetansvar för stationeringsorten. Viss schemalagd beredskap under kväll och helg ingår i tjänsten.
Som person är du ordningsam, noggrann, flexibel och har god administrationsvana. Du är en van datoranvändare. Du är initiativtagande och ser vad som behöver göras, du är alltid hands-on och sitter inte och väntar på instruktioner. Vidare är du strukturerad och ordningsam, duktig på att avsluta uppgifter och du är van vid att hålla många bollar i luften samtidigt. För en perfekt match ser vi att du delar våra värderingar: Engagemang, Trovärdighet, Tillsammans. Publiceringsdatum2025-10-22Kompetenser
• Erfarenhet från Åkerinäringen
• Erfarenhet av trafikledning
• Erfarenhet av personalansvar
• Gymnasiekompetens
• Svenska och engelska i tal och skrift.
• God datorvana, Officepaketet
Meriterande
• Erfarenhet av TransPA och T5
• CE körkort och erfarenhet från inrikes fjärrtransporter och hantering av livsmedel
• Kunskaper eller erfarenhet inom schemaläggning eller personalplanering
• Kunskaper om Transportavtalet eller liknande kollektivavtal
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande och har erfarenhet av arbete i branschen då du behöver ha god förståelse för kundens verksamhet och chaufförens arbetssituation. Du är flexibel, stresstålig och har en helhetssyn, därför har du också vana av att hålla god servicenivå i ett högt arbetstempo. Du ha ledaregenskaper, problemlösningsförmåga, social kompetens och lätt för att samarbeta med andra. Du har blick för vad som måste göras och fullföljer dina arbetsuppgifter och uppsatta mål. För en perfekt match ser vi att du delar våra värderingar: Engagemang, Trovärdighet, Tillsammans.
Varaktighet
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.Ersättning
Enligt överenskommelseSå ansöker du
Märk din ansökan med "Platschef Mjölby"
Vi hanterar ansökningar löpande och tar därmed gärna emot din ansökan så snart som möjligt. Frågor gällande tjänsten besvaras av vVD Linda Backlund på linda.backlund@tnordbergh.se
alt 0709-258902.
Sök tjänsten via länken på vår hemsida https://www.tnordbergh.se/lediga-jobb/
eller via mail personal@tnordbergh.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: personal@tnordbergh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Platschef Mjölby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tommy Nordbergh Åkeri AB
(org.nr 556250-4695)
Transformatorgatan 2 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Jobbnummer
9569090