Platschef Anläggning
Peab Sverige AB / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-02-10
Platschef till Linje & Kabel - vill du vara en del av vårt härliga gäng?
På Linje & Kabel inom Peab Anläggning är vi ett tajt team som gillar att jobba tillsammans och hjälpa varandra framåt. Vi tar oss an allt från mindre uppdrag till stora och komplexa projekt - och gör det med stolthet, prestigelöshet och gemenskap. Här får du vara med och bygga framtidens infrastruktur, på riktigt.
Din roll som platschef
Hos oss får du en central roll där du håller ihop projektets alla delar - från start till mål. Du planerar, samordnar och följer upp ekonomi, tidplan, kvalitet och arbetsmiljö, men du gör det aldrig ensam. Vi jobbar nära varandra och värdesätter teamwork högt.
Du leder ditt team med tydlighet och omtanke, och du vet att god kommunikation och gott humör gör hela skillnaden i vardagen. Här är relationer viktiga - både till kollegor, underentreprenörer och kunder - och du är en person som bidrar till ett positivt klimat på arbetsplatsen.
Och kanske viktigast av allt: du är en ledare som bryr dig om människorna du jobbar med och vill bidra till att alla trivs och utvecklas.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen, gärna i rollen som platschef, produktionschef eller entreprenadingenjör. Kanske är du också en arbetsledare som är redo att ta nästa steg - hos oss får du möjlighet att växa.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet som platschef eller arbetsledare inom anläggning
God kunskap om entreprenadjuridik och AMA
Erfarenhet av projekt inom mark, väg eller VA
Förmåga att motivera och engagera teamet
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet av el och opto
Som person gillar du ordning och reda, ser möjligheter i utmaningar och är den som får människor att känna sig trygga och delaktiga. Du leder med både hjärta och hjärna och tycker det är viktigt att skapa god stämning på jobbet.
Varför Peab?
Hos oss är människorna i fokus. Vi erbjuder trygghet, gemenskap och utvecklingsmöjligheter - och vi är stolta över den familjära stämningen i gänget. Här jobbar kollegor som verkligen bryr sig om varandra och som brinner för det vi gör.
Vi har dessutom ett brett utbud av förmåner och en kultur som präglas av omtanke, samarbete och humor i vardagen.
Ansök idag!
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte - skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor? Hör av dig!
Peter Åsberg, arbetschef - peter.asberg@linje-kabel.se
, 070-567 49 24
Frida Hedback, HR-partner - frida.hedback@peab.se
, 072-533 33 97
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
