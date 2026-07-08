Platschef
Peab AB / Byggjobb / Halmstad Visa alla byggjobb i Halmstad
2026-07-08
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Vill du leda projekt som gör skillnad – och samtidigt utveckla både människor och affärer? Nu söker vi en engagerad och erfaren platschef som vill ta ansvar för våra beläggningsprojekt i och runt Halmstad och vara med och bygga framtidens hållbara samhälle.
Om gruppen
Hos oss är gemenskapen något vi är stolta över och det märks! I våra medarbetarundersökningar får vi alltid höga betyg på trivsel och samarbete.
I vårt team värderar vi lagarbete och vi är som starkast när vi alla hjälps åt.
Du blir en del av ett team som stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Om rollen
Som platschef är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du leder projekt från start till mål och ser till att kvalitet, lönsamhet och säkerhet alltid står i centrum. Du skapar ett gott arbetsklimat för ditt team och bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Rollen ger dig stort ansvar, frihet och möjlighet att påverka din roll, din utveckling och din framtid!
Dina ansvarsområden
• Planera och driva projekt utifrån satta ekonomiska ramar.
• Säkerställa resursplanering, produktivitet och kostnadseffektivitet.
• Leda och utveckla dina medarbetare genom nära dialog och tydligt ledarskap.
• Ta ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet.
• Utveckla kundrelationer och bidra till försäljning inom ditt område.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Minst 5 års erfarenhet inom beläggning eller mark/anläggning som platschef eller arbetsledande ställning.
• God förmåga att planera, organisera och följa upp projekt.
• Affärsdriv och ekonomisk förståelse.
• Starka ledaregenskaper och ett genuint intresse för människor.
• B-körkort och god datorvana.
Har du en teknisk högskoleutbildning eller gymnasieutbildning med relevant inriktning är det meriterande.
Varför Peab Asfalt?
Hos oss får du:
• En ledande roll med stort ansvar och frihet.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Ett företag som satsar på hållbarhet, kvalitet och långsiktiga relationer.
• Ett lag som värdesätter samarbete, gemenskap och arbetsglädje.
Vi tror på att vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga och för oss är det viktigt att du delar de värderingarna med oss.
Placeringsort: Halmstad
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att maila rekryterande chef Lucas Persson på mail: lucas.persson@peabasfalt.se
. Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab AB
(org.nr 556061-4330)
269 73 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Asfalt Kontakt
hiringManager
Lucas Persson lucas.persson@peabasfalt.se Jobbnummer
9997056