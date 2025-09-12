Platschef
2025-09-12
Platschef - Kuusakoski, Spånga
Vill du leda en verksamhet som gör skillnad - för både affärer och en hållbar framtid?
På uppdrag av Kuusakoski Recycling söker vi nu en Platschef till återvinningsanläggningen i Spånga, med fokus på järn- och metallhantering. Det här är en roll för dig som vill kombinera operativt ansvar med strategiskt ledarskap - i en bransch där det händer mycket och där ditt arbete gör skillnad för både miljö och samhälle.
Anläggningen präglas av ett prestigelöst och samarbetsinriktat arbetssätt, där alla hjälps åt för att få saker att fungera. Vi söker därför en teamplayer som trivs i ett nära och ansvarstagande sammanhang.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för anläggningens dagliga drift, personal och resultat. Du leder ett team på fyra medarbetare och arbetar både operativt i verksamheten och strategiskt med utveckling, effektivitet och säkerhet. Du har ett nära samarbete med kunder, leverantörer och kollegor inom organisationen. Rollen rapporterar till Regionchefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, motivera och utveckla medarbetarna på anläggningen
Säkerställa en trygg arbetsmiljö med hög standard på säkerhet och kvalitet
Följa upp och utveckla verksamhetens resultat
Bygga och vårda relationer med kunder och leverantörer
Driva förbättringsarbete och identifiera utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2025-09-12Profil
Vi söker dig som har tidigare ledarerfarenhet, gärna från industri, logistik eller återvinningsbranschen. Du är både affärsmässig och operativ, med förmåga att se helheten samtidigt som du hanterar detaljer i det dagliga arbetet. Du är van att ta ansvar och trivs i en roll där du själv är en aktiv del av verksamheten.
Vi ser gärna att du:
Är en trygg och tydlig ledare med god kommunikationsförmåga
Är prestigelös och samarbetar naturligt med andra
Har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att fatta egna beslut
Är lösningsorienterad och van att arbeta mot mål och resultat
Är engagerad i hållbarhet och cirkulär ekonomi
Krav för tjänsten:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av resultatansvar är meriterande.
Vi erbjuder
Det här är en möjlighet att ta en central roll i ett stabilt och framåtlutat företag, där du får stort mandat att påverka verksamhetens utveckling. Du kommer in i en verksamhet med korta beslutsvägar, tydligt hållbarhetsfokus och långsiktighet.
Du erbjuds:
Ett meningsfullt arbete i en framtidsbransch
En kombination av operativt ansvar och strategiskt arbete
En organisation med starka värderingar och en viktig samhällsroll
Frihet under ansvar och utrymme för eget ledarskapOm tjänsten
Plats: Spånga, Stockholm
Arbetstid: Vardagar 07.00-16.00
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Rekryteringen sköts av Women Ahead.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Jessica Enqvist på 070-380 78 88 eller via mejl: jessica@womenahead.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Women Ahead AB
(org.nr 559104-9415) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Women Ahead Jobbnummer
9506135