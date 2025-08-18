Platschef - Outokumpu PSC
Platschef - Outokumpu Plate Service Center, Degerfors
Vill du leda, påverka och utveckla en verksamhet i framkant? Outokumpu söker nu en drivande och strategisk Platschef till vårt Plate Service Center i Degerfors.
Som Platschef är du ytterst ansvarig för att leda och driva hela verksamheten framåt - med fokus på affärsutveckling, effektivitet, medarbetarskap och ett hållbart ledarskap. Rollen är central för vår fortsatta framgång och ger dig stort mandat att forma både det dagliga arbetet och vår långsiktiga riktning.
Om rollen
I rollen leder du den lokala ledningsgruppen som består av representanter från produktion, supply chain, försäljning och finans. Du säkerställer att våra strategier omsätts i handling, och att vi ständigt utvecklas i linje med våra högt ställda mål.
Du ansvarar för:
• Att driva och följa upp verksamhetens mål.
• Budget, nyckeltal och affärsplan.
• Personal- och arbetsmiljöansvar.
• Ledning av den lokala ledningsgruppen.
• Kund- och marknadsutveckling, inklusive större avtal och prissättning.
• Affärsstrategier som stärker vår konkurrenskraft.
Du är en naturlig kulturbärare av Outokumpu Way - där nytänkande, kundfokus, förbättringsarbete och samarbete står i centrum.
Du har åtta direktrapporterande tjänstemän och du rapporterar till VP - Advanced Solutions Units - Advanced Materials.
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet av att leda inom industriell verksamhet.
• Är van vid att ta ett helhetsansvar - operativt och strategiskt.
• Har erfarenhet av verksamhetsstyrning, budget och affärsutveckling.
• Har ett modernt och inkluderande ledarskap som skapar engagemang och ansvarstagande.
• Trivs med att driva förändring, ifrågasätta gamla arbetssätt och hitta nya lösningar.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska.
• Har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande:
• Erfarenhet från ledande befattning inom stål- eller processindustrin.
• Kunskap om miljö- och kvalitetsfrågor samt certifierade ledningssystem (ISO 9001, 14001).
Vi erbjuder
En ansvarsfull och varierad roll där du får stor möjlighet att påverka utvecklingen av vår verksamhet. Hos oss möter du en kultur präglad av säkerhet, hållbarhet, affärsmässighet och ett genuint engagemang.
I den här rollen erbjuder vi en lön mellan 65 000 - 80 000 SEK/månad, baserat på faktorer som utbildning, erfarenhet, kompetens och geografisk placering. Vänligen kontakta ansvarig Talent Acquisition Partner för mer information.Publiceringsdatum2025-08-18Så ansöker du
Skicka in din ansökan senast den 31 augusti 2025.
Vi tillämpar löpande urval och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
För frågor om tjänsten, kontakta Juha Sipola, VP - Juha.Sipola@outokumpu.com
För frågor om ansökningsprocessen, kontakta Adis Martinovic, Rekryterare - adis.martinovic@outokumpu.com
Facklig kontakt:
Unionen - Kimmo Satta - kimmo.satta@outokumpu.com
Observera att på grund av semestertider kan återkoppling i rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod och förståelse.
