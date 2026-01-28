Platform Engineer

Iver Accelerate AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-28


Är du redo att forma framtidens IT tillsammans med några av branschens vassaste konsulter? Accelerate växer och vi söker fler Platform Engineers som vill vara med och bygga smarta, hållbara och säkra lösningar i teknikens absoluta framkant.
Din roll Som en del av vårt DevOps-team får du arbeta med marknadsledande kunder och hjälpa dem genom deras digitala transformation. Du jobbar långsiktigt i teamleveranser med modernisering, automation och agil utveckling, enligt vår metodik Journey to Agile. Några av de tekniker/metoder som vi arbetar med är Kubernetes, Docker, Terraform, Jenkins, Ansible, Git, Bash, Python.
Vem är du? Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom Plattform/DevOps och som brinner för automatisering och att bygga effektiva lösningar ute hos våra kunder. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
För denna position krävs svenskt medborgarskap, vi utför även bakgrundskontroll av slutkandidat.
Du bör ha koll på:

Linux i enterprise-miljöer

Containerteknik: Docker, Kubernetes

Script/programmering: Bash, Python, Go

Versionshantering: Git

Automatisering: Ansible, Terraform

CI/CD och GitOps

Extra plus om du även har koll på:

OpenStack

Public cloud

OpenShift/Rancher

HashiCorp Vault/Consul

Vi erbjuder dig Som anställd på Accelerate erbjuder vi förutom spännande uppdrag och tekniker:

Utbildning & certifieringar via våra partners (Red Hat, HashiCorp, GitLab m.fl.)

En trygg och säker anställning med bra förmåner

Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring

Flexibilitet, frihet och balans mellan jobb och fritid

Att bli en del i ett passionerat team med tekniskt vassa kollegor

Vi tror på gemenskap och kompetensutbyte - här utvecklas vi tillsammans och stöttar varandra för att alltid ligga i framkant.
Placeringsort Accelerate finns på flertal orter i Sverige och Norge. För denna tjänst utgår du från vårt kontor i Stockholm, med möjlighet till hybridarbete.
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse.
Har du frågor? Kontakta Jesper Carlsson på jesper.carlsson@iver.se
Vi ser fram emot att träffa dig. Välkommen till Accelerate!

