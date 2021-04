Planning Manager Operations Sweden - Gunnebo Industries - OnepartnerGroup Sydost AB - Ekonomichefsjobb i Växjö

OnepartnerGroup Sydost AB / Ekonomichefsjobb / Växjö2021-04-09Gunnebo Industriers framgång bygger på en tradition av fokus på kvalitét och säkerhet i kombination med nyfikenhet och innovation. Under 2013 öppnade vi en ny fabrik i Växjö, en viktig investering som bidragit till att Gunnebo Industrier och The Crosby Group leder utvecklingen i sin bransch. Vi håller en internationellt hög nivå och har redan kommit en bra bit på väg i utvecklingen av vår produktionsplanering, men söker nu dig som vill ta ett övergripande ansvar och driva och utveckla den till världsklass. Som Planning Manager Operations Sweden ansvarar du för planeringen i våra två fabriker i Sverige, Gunnebo och Växjö.Vill du anta utmaningen och växa med oss till nästa nivå? Då vill vi höra mer från dig!2021-04-09Som Planning Manager blir din uppgift initialt att göra en djuplodande analys av planeringsprocesserna och tillsammans med teamet identifiera de största gapen mot önskat läge. Du har ett nära samarbete med planeringsteamen och produktionsledningen i Växjö och Gunnebo, och tillsammans med dina kolleger och utifrån analysen tar du fram och samordnar rutiner och arbetssätt inom planering, flöden, operativt inköp och avrop på fabrikerna. Successivt tar du en mer aktiv roll i kapacitetsplanering och styrning samt optimering för att jämna ut avvikelser.Rollen är central inom operations och innebär att du tar ett helhetsgrepp med fokus på att förbättra leveransprecision och optimera kapacitet. Vidare innebär rollen att förbättra planeringsprocessen och att driva förändringsarbete till syfte att effektivisera i båda fabrikerna. Att delta i utvecklingsprojekt för ansvarsområdet samt att utveckla och inspirera dina medarbetare är en del av det dagliga arbetet.Du har ett direkt personalansvar för tre personer och ditt team består av en planeringschef Växjö, Planeringschef Gunnebo, samt operativt inköp. Du ingår i ledningsgruppen för Operations och rapporterar till Divisionschef Operations Sverige. Placeringsort för tjänsten är antingen Växjö eller Gunnebo, och tjänsten innebär resor någon dag i veckan till den anläggning där du inte är stationerad.För att bli framgångsrik som Planning Manager bör du trivas med att arbeta i ett utvecklingsorienterat företag med höga förväntningar på kvalitét och effektivitet. Du behöver vara lyhörd för verksamhetens behov, utvecklingsdriven och lösningsorienterad, och du är van vid att arbeta kvalitativt och långsiktigt med eget ansvar att driva dina processer i mål. Du är en strukturerad och kommunikativ ledare som på ett tydligt sätt kan visualisera riktningen och hjälpa dina medarbetare på vägen mot en gemensam vision. Som person är du intresserad av din omgivning och ditt ledarskap kännetecknas av öppenhet och prestigelöshet med förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.För att vara aktuell för tjänsten har du en för tjänsten relevant akademisk utbildninggod kunskap och erfarenhet av produktionsplanering i SAPflera års erfarenhet av utvecklingsorienterat arbete i en liknande rollgod svenska och engelska i såväl tal som skriftgod erfarenhet av OfficepaketetVi erbjuder en öppen, positiv och framåtriktad miljö med intressanta utvecklingsmöjligheter i en global och marknadsledande koncern!Sista ansökningsdatum är den 2:a maj 2021, men tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då löpande urval och tillsättning av tjänsten tillämpas. Detta är en direktanställning hos Gunnebo Industrier som valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emma Hördegård på 0470-32 38 39.Sista dag att ansöka är 2021-05-02OnePartnerGroup Sydost AB5683105