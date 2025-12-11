Plankoordinator till Täby kommun
Täby kommun söker en Plankoordinator till planenheten på Samhällsutvecklingskontoret. I rollen får du en central funktion i planprocessen och möjlighet att bidra till kommunens samhällsutveckling. Vi erbjuder en trygg arbetsgivare, stabila förutsättningar och en arbetsmiljö där din kompetens gör skillnad.
Om kommunen
Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.
Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.
På planenheten arbetar för närvarande 18 personer med att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Täby. Vi arbetar med detaljplaner, översiktlig planering, naturreservat och mycket mer. Enheten är uppdelad i två grupper - plangruppen och miljögruppen - där det operativa arbetet leds av gruppledare. Plangruppen består av 12 medarbetare: gruppledare, planarkitekter och plankoordinator. Inom gruppen hjälps vi åt att hantera hela uppdraget och stöttar varandra i både stora och små frågor.Arbetsuppgifter
Som plankoordinator har du en central funktion i planprocessen och ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra administrativa delar av arbetet. Du bidrar till att skapa struktur och effektivitet i kommunens planarbete och är en viktig kontaktpunkt för kollegor inom planenheten och samhällsutvecklingskontoret. Rollen är varierad och kräver självständighet, noggrannhet och förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det här är en roll för dig som uppskattar ansvar, tydliga processer och att vara en stabil resurs i ett kompetent team.
I rollen ingår att ansvara för planadministration enligt PBL, vilket omfattar utskick, annonsering och hantering av planekonomiska processer. Du diarieför och arkiverar handlingar i ärendehanteringssystemet samt registrerar nya ärenden. Du tar fram underlag för fakturering av plankostnader, gör tillgänglighetskontroller inför publicering och hanterar interna bokningar av möten. Utöver detta arbetar du med att utveckla och uppdatera rutiner och mallar, ger stöd till kollegor i system som Evolution och Balder samt deltar i arbetet med planbesked och informationshantering. Profil
Vi söker dig som är trygg både som person och i din yrkesroll, med förmåga att skapa förtroende och fungera som en stabil punkt för kollegor. Du är samarbetsorienterad, prestigelös och nyfiken på andras perspektiv. Med en lösningsorienterad inställning och noggrannhet i struktur och kvalitet bidrar du till att arbetet håller hög standard. Rollen kräver att du är kommunikativ och har god förmåga att samverka och bidra i projekt. Vi värdesätter din förmåga att se helheten och bidra med perspektiv som kommer av lång yrkeserfarenhet.
Vi söker dig som har:
• eftergymnasial utbildning inom administration, samhällsbyggnad eller annan relevant inriktning. Alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom administration i offentlig verksamhet
• minst fem års erfarenhet av arbete i liknande roll, inklusive erfarenhet av diarieföringssystem (t.ex. Evolution) och arbete med stadsbyggnadsprojekt som detaljplaner och planprogram
• goda kunskaper om PBL-processer och tidigare erfarenhet av att arbeta inom dessa
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• erfarenhet av system som Easit GO och Balder
• erfarenhet av fakturering eller ekonomiska processer inom planarbete
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Låter det intressant??Välkommen att registrera din ansökan här. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult?Johanna Jonsson, 073-351 27 87, johanna.jonsson@clwork.se
.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, tjänsten kan komma att tillämpa provanställning.
• Planerat tillträde är i mars/april och sker enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 31/12. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
• Rekryterande chef: Louise Ahlqvist, Planchef
Om rekryteringsprocessen:
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister "Utdrag från belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om belastningsregister". Utdraget ska uppvisas i obrutet kuvert och går att beställa på Polisens hemsida Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se). I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter:
Fast lön
