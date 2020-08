Planeringssekreterare till arbetsmarknadsavdelningen - Malmö kommun - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Malmö

Malmö kommun / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Malmö2020-08-26Ref: 20201890 ArbetsuppgifterSom planeringssekreterare arbetar du med planering, utredning och uppföljning utifrån verksamhetens mål och budget, du medverkar vidare i förvaltningsövergripande arbetsgrupper, sammanställer statistiskt underlag, skriver rapporter och kortare utredningar, handläggning i Stratsys, Lifecare, Platina och ProCapita. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga planerings- och utvecklingssekreterare och ha kontakt med interna och externa nätverk och samverkanspartners. Du kommer även att bistå i både operativa och strategiska frågor och är ett stöd till ledningsgruppen i olika processer.2020-08-26Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och god erfarenhet av kvalitetsuppföljning inom offentlig verksamhet. Du har arbetat i en politiskt styrd organisation och vet vad det innebär. Vidare har du mycket god förmåga och tycker att det är roligt att skriva rapporter och beslutsunderlag, och har då mycket goda förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du behärskar excel och office-paketet i stort.Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis i en roll som planeringssekreterare, kvalitetsstrateg, utredningssekreterare eller motsvarande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av och kunskap inom arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och offentlighet och sekretess.Som person ser vi att du som söker är intresserad av att arbeta med utvecklingsarbete och administration. Vidare så ser vi också att du har en utpräglad analys- och initiativförmåga. Du är ansvarstagande, engagerad och har god förmåga att självständigt planera och utföra ditt arbete. Du har lätt för att ta till dig nya arbetsuppgifter och nya digitala verktyg. Du är duktig på att strukturera ditt arbete, tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver självgående dina processer vidare i målets riktning. Du har förmåga att hantera komplex information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Rollen kräver även att du har god samarbetsförmåga.I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande. Inom Arbetsmarknadsavdelningen erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik. Verksamheten består av fyra enheter: anställningsenheten, insatsenheten, kartläggnings- och vägledningsenheten samt kvalitets- och supportenheten.Information om tjänstenAnställningsform: Vikariat på ca 1 årOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: Enligt överenskommelseVi kommer att påbörja urvalsarbetet under ansökningstiden och förstaintervjuer för tjänsten är planerat till vecka 38 och 39.Om du sökt tjänster i Malmö stad tidigare kanske du märker att du till denna tjänst söker via ett nytt rekryteringssystem. Vi byter system för att det ska vara enklare för dig att söka våra tjänster. Om du har sökt i vårt tidigare system och vill återanvända din ansökan till denna rekrytering, kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner CV och personligt brev.Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-09Malmö kommun5334206