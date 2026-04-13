Planeringsofficer
Rikshemvärnsstabens krigsförbandssektion rekryterar en planeringsofficer med ansvar för uppföljning och långsiktig utveckling av dagens och framtidens Hemvärnsförband med funktionsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planeringsofficerens roll är att delta i beredningar och arbeten inom ramen för stridskraftens planeringsarbeten och krigsförbandsutveckling. Inom ramen för egna uppgifter svarar planeringsofficeren för att samverka inom såväl egen stridskraftsstab som med högre stab, sidoordnade förband samt stridskraftens direkt rapporterande enheter. Planeringsofficeren deltar i myndighetsgemensamma arbeten samt representerar stridskraften i myndighetens arbetsgrupper och möten.
Som planofficer vid sektionen ansvarar du för uppföljning och långsiktig planering av krigsförbanden samt återrapporterar detta till Rikshemvärnschefen.Utifrån resultat av uppföljningen samverkar du med övriga delar inom och utom staben i syfte att utveckla förbandens långsiktiga operativa förmåga. Som planeringsofficeren ansvarar du för att upprätthålla en långsiktig personell, ekonomisk och materiellt balanserad plan utifrån operativa förmågebehov tillsammans med övriga delar i staben så att dessa är realiserbara och inarbetade i förbandsutvecklingsplanen.
Arbetet utförs självständigt eller i grupp utifrån erhållna uppgifter, riktlinjer och målbilder. Leveranser och ställningstaganden baseras i huvudsak på fastställda riktlinjer, tidigare erfarenheter eller vetenskapliga metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är komplexa och av analyserande och utvecklande karaktär. Principiellt viktiga lösningar diskuteras, argumenteras och förankras i samråd med överordnad chef, dock krävs god förmåga till självständighet
Kvalifikationer
Officer OF2/3
B-körkort
Genomfört Kaptensutbildning enligt egen FG/SK eller Operativt Program del 1
Väl vitsordad tjänstgöring.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Du är en naturlig del i ett lag med engagemang för gruppen och dess resultat. Du är stresstålig och kan hålla många bollar i luften samtidigt som du levererar resultat med kvalité. Du delar Försvarsmaktens värdegrund.
Du förstår betydelsen av frivillighetens del i Försvarsmakten. Du ska ha en förståelse för att arbeta med långa perspektiv.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Kunskaper om Försvarsmaktens processer i stort.
Goda kunskaper om förband och funktioner inom främst markarenan
Kunskaper om Hemvärnet och MR.
Tjänstgjort vid en MR-grupp.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Befattning: Militär befattning
Tillträdesdatum: Enl överenskommelse
I det fall den sökande är OF3 skall egen högre chef meddelas och dialog genomföras innan ansökan insändes.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass varför en säkerhetskontroll kommer att genomföras.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Pierre Knutsson
Efter urval kommer lämpliga kandidater att kallas till intervju på RHS.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/ Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121247".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Rikshemvärnet (visa karta
)
107 85 STOCKHOLM
Pierre Knutsson 08-7887531
Pierre Knutsson 08-7887531
