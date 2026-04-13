Planeringsofficer

Försvarsmakten / Militärjobb / Stockholm
2026-04-13


Visa alla militärjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Rikshemvärnsstabens krigsförbandssektion rekryterar en planeringsofficer med ansvar för uppföljning och långsiktig utveckling av dagens och framtidens Hemvärnsförband med funktionsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Planeringsofficerens roll är att delta i beredningar och arbeten inom ramen för stridskraftens planeringsarbeten och krigsförbandsutveckling. Inom ramen för egna uppgifter svarar planeringsofficeren för att samverka inom såväl egen stridskraftsstab som med högre stab, sidoordnade förband samt stridskraftens direkt rapporterande enheter. Planeringsofficeren deltar i myndighetsgemensamma arbeten samt representerar stridskraften i myndighetens arbetsgrupper och möten.
Som planofficer vid sektionen ansvarar du för uppföljning och långsiktig planering av krigsförbanden samt återrapporterar detta till Rikshemvärnschefen.Utifrån resultat av uppföljningen samverkar du med övriga delar inom och utom staben i syfte att utveckla förbandens långsiktiga operativa förmåga. Som planeringsofficeren ansvarar du för att upprätthålla en långsiktig personell, ekonomisk och materiellt balanserad plan utifrån operativa förmågebehov tillsammans med övriga delar i staben så att dessa är realiserbara och inarbetade i förbandsutvecklingsplanen.
Arbetet utförs självständigt eller i grupp utifrån erhållna uppgifter, riktlinjer och målbilder. Leveranser och ställningstaganden baseras i huvudsak på fastställda riktlinjer, tidigare erfarenheter eller vetenskapliga metoder. Arbetet består huvudsakligen av uppgifter som är komplexa och av analyserande och utvecklande karaktär. Principiellt viktiga lösningar diskuteras, argumenteras och förankras i samråd med överordnad chef, dock krävs god förmåga till självständighet
KRAV


Kvalifikationer
Officer OF2/3
B-körkort
Genomfört Kaptensutbildning enligt egen FG/SK eller Operativt Program del 1
Väl vitsordad tjänstgöring.

Dina personliga egenskaper

Vi söker dig som är strukturerad och har en god administrativ förmåga. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Du är en naturlig del i ett lag med engagemang för gruppen och dess resultat. Du är stresstålig och kan hålla många bollar i luften samtidigt som du levererar resultat med kvalité. Du delar Försvarsmaktens värdegrund.
Du förstår betydelsen av frivillighetens del i Försvarsmakten. Du ska ha en förståelse för att arbeta med långa perspektiv.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Kunskaper om Försvarsmaktens processer i stort.
Goda kunskaper om förband och funktioner inom främst markarenan
Kunskaper om Hemvärnet och MR.
Tjänstgjort vid en MR-grupp.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).


Övrig information

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: Heltid

Arbetsort: Stockholm

Befattning: Militär befattning

Tillträdesdatum: Enl överenskommelse
I det fall den sökande är OF3 skall egen högre chef meddelas och dialog genomföras innan ansökan insändes.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass varför en säkerhetskontroll kommer att genomföras.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Pierre Knutsson
Efter urval kommer lämpliga kandidater att kallas till intervju på RHS.
Fackliga företrädare

SACO: Stefan Ungerth

SEKO: Monika Danielsson/ Lise-Lotte Larsson

Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff

OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.

Så ansöker du

Välkommen med din ansökan senast 2026-05-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121247".

Arbetsgivare
Försvarsmakten, https://www.forsvarsmakten.se/
Rikshemvärnet (visa karta)
107 85  STOCKHOLM

Kontakt
Pierre Knutsson
08-7887531

Jobbnummer
9849376

Prenumerera på jobb från Försvarsmakten

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Försvarsmakten: