Planeringsledare informationssäkerhet
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.
Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Avdelningen Säkerhet och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Uppdraget för Säkerhet och Beredskap innebär att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende informationssäkerhet, säkerhet, samt totalförsvar, mm. Avdelningen har även operativa arbetsuppgifter inom dessa områden. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och krisberedskap.
Vi utvecklar vår organisation kontinuerligt och har bland annat skapat två nya enheter (säkerhetsenheten och beredskapsenheten) inom avdelningen i syfte att möte omvärldens utmaningar och nå våra mål i en snabbare takt. Är du en person som vill vara med i detta viktiga arbete med att bygga nytt, skydda samhället och demokratin samtidigt som du är en lagspelare som gillar nya utmaningar? Då ser vi fram emot din ansökan!
Avdelningen arbetar både mot Göteborgs Stads egna verksamheter och Göteborgssamhället. Vårt arbete är långsiktigt och syftar till att försvåra för antagonistiska aktörer samt att stärka Göteborgs Stad och Göteborgssamhällets säkerhet och robusthet inklusive förmåga att hantera större händelser och kriser.
Till detta viktiga arbete söker vi nu en planeringsledare med inriktning informationssäkerhet som kan och vill bidra till att förbättra och utveckla Göteborgs Stads informationssäkerhet samt införandet av cybersäkerhetslagen. Tjänsten är placerad på säkerhetsenheten men rapporterar i informationssäkerhetsfrågor även direkt till stadens CISO.
Frågorna finns högt upp på dagordningen och det rådande omvärldsläget gör det angeläget att snabbt och ändamålsenligt utveckla arbetet samt stärka avdelningens förmåga att lösa sitt uppdrag kopplat till bland annat kommande cybersäkerhetslag (NIS2). Vi söker i första hand dig som har jobbat ett tag med dessa frågor och är erfaren inom området.
Hos oss får du möjlighet att vara en del av en grupp där vi hjälps åt att lösa avdelningens arbetsuppgifter och stötta varandra för att nå bästa möjliga resultat. Avdelningen präglas av ett gott samarbetsklimat och fokus på uppgifterna. Vid behov växlar vi över från strategiskt arbete till operativt arbete i till exempel krisledningsstab.
Du företräder Göteborgs Stad samt den egna enheten och bidrar till stadsledningskontorets gemensamma leveranser. Vi arbetar i trevliga lokaler vid Gustaf Adolfs torg och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmån.Kvalifikationer
Du har en högskole- eller universitetsexamen eller någon annan typ av utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms likvärdig. Du har också erfarenhet av arbete med frågor inom informationssäkerhet. För god informationssäkerhet krävs ett samspel mellan teknik och organisation/personal. Därför är erfarenhet från arbete med dessa delar kan vara viktiga i rollen. Vi ser helst att du ska kunna tjänstgöra som tillförordnad CISO vid behov och behöver därför ha en utbildning och erfarenhet som tillsammans möjliggör det. Arbete med informationssäkerhet kopplat till civilt försvar och krisberedskap samt arbete med informationssäkerhet i offentlig sektor är meriterande.
Det vi vill se att du har utöver utbildning och erfarenhet är ett driv och entusiasm över att få arbeta med dessa frågor och därmed bidra till ett robustare samhälle.
Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du har förmåga att se och kommunicera ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbetet fungerar såväl internt som externt varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från stabsarbete i någon form. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt.
I rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av olika typer av tester.
Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Kontakt
Enhetschef
Linnea Widman linnea.widman@stadshuset.goteborg.se Jobbnummer
9484483