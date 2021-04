Planeringsingenjör inom Energibranschen - ÅF Pöyry AB - Elkraftsjobb i Uppsala

ÅF Pöyry AB / Elkraftsjobb / Uppsala2021-04-15Om jobbetKärnkraft är en nyckelspelare på energimarknaden. Inte minst för att vi har ett ständigt ökat elbehov i Sverige och globalt, utan också för att den har en hög leveranssäkerhet med låga koldioxidutsläpp. Vi på AFRY är stolta över att vi är en av de största leverantörerna av kompetens till kärnkraftsbranschen i Sverige och Norden och nu har vi ett behov av att förstärka vår grupp med en planeringsingenjör.Som planeringsingenjör ingår du oftast i projektstaben tillsammans med projektledare och projekt controller. Det är du som planeringsingenjör som ansvarar för att projektens tidplaner hålls uppdaterade och tillförlitliga. Som konsult inom detta område arbetar du till största delen i uppdrag med placering ute hos kund. Detta innebär rent praktiskt att resor till framförallt Forsmark kommer att ingå som en naturlig del i arbetet.Du kommer tillhöra en grupp som arbetar med projektledning och projektplanering inom framförallt kärnkraft, men även uppdrag inom andra delar av energibranschen där vi arbetar för att skapa hållbara och stabila energisystem.Vem är du?Just nu ser vi behov av att förstärka gruppen med en planeringsingenjör och söker både dig med minst 1-4 års erfarenhet av rollen, men även dig som har 5-10 år erfarenhet som planeringsingenjör. Tidigare erfarenhet av kärnkraftsbranschen är såklart meriterande men vi och våra beställare ser även att erfarenheter från andra industrier eller anläggningar kan vara värdefull. Ett extra plus i kanten är om du har erfarenhet av program- och/ eller revisionsplanering samt Primavera.Som person är du en prestigelös och ödmjuk kollega som kan inge förtroende hos våra uppdragsgivare. Du är kommunikativ och en person som trivs med att vara AFRY-representant och som har en naturlig öppenhet och nyfikenhet för nya uppdrag. Som konsult är du flexibel och drivs av att göra det lilla extra för att hjälpa kunden. När kunderna återkommer och vill att vi ska utföra fler uppdrag vet vi att våra konsulter har lyckats.Då resor är en naturlig del av jobbet är körkort ett krav och tillgång till egen bil underlättar naturligtvis. För att få jobba inom kärnkraften krävs branschenliga säkerhetskontroller vilket samtliga av våra anställda konsulter måste genomgå inför anställning.The position requires that you speak and write Swedish fluently.Vi erbjuderAFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.Många av våra medarbetare inom AFRY Energy Nuclear har jobbat där länge och uppskattar att det är bransch med stor erfarenhet av att ta emot konsulter och låta dem utvecklas långsiktigt hos dem i samråd med AFRY för att gradvis kunna ta på sig större och större projekt.Som konsult på denna del har vi dessutom fördelen av att ha ledande personer med lång erfarenhet av både kärnkraftsbranschen och konsultrollen - vilket vi hoppas att du både värdesätter och ser fördelarna med.2021-04-15AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-17ÅF Pöyry AB5693345