Planeringsingenjör Elnät
2026-03-02
Vill du vara med och forma framtidens elnät? Vi söker dig som vill arbeta med strategisk planering och projektering av distributionsnät 0,4-50 kV. Du kommer bli en del av Planeringsavdelningen inom Elnät. Avdelningen består av ingenjörer som tillsammans ansvarar för utveckling av Kalmar Energis Elnät och verksamhet.
Om tjänsten
Som planeringsingenjör hos Kalmar Energi Elnät arbetar du med:
• Kort- och långsiktig planering av elnätet
• Prognos-, budgetarbete och beslutsunderlag för investeringar
• Projektering och nätutredningar
• Rapportering till myndigheter
• Dialog med aktörer inom vårt område
Efter introduktion ingår schemalagd beredskap i tjänsten. Tjänsten kan komma att innebära en säkerhetsklassning i nivå 3.
Kvalifikationer för tjänsten
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete inom elkraft. I rollen som planeringsingenjör behöver du ha ett analytiskt sinne och en vilja att lösa problem - från tekniska detaljer till strategiska utmaningar.
Krav för tjänsten:
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom elkraft eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
• Erfarenhet av nätplanering, dimensionering och konstruktion inom elkraftområdet
• B-körkort
Meriterande:
• Allmän behörighet
• Erfarenhet från elnätsbranschen
• God kännedom om lagar och regler inom elkraft och elnätsverksamhet
Om Kalmar Energi
Kalmar Energi är Kalmarregionens lokala energiföretag med djupa rötter i den småländska myllan. Som lokalt energiföretag finns och arbetar vi i våra kunders omedelbara närhet. Kalmar Energi omsätter ca 950 miljoner kronor och har ca 100 medarbetare.
Avdelningen Distribution ansvarar för att el- fiber- värme- och kylnäten i Kalmar utvecklas, drivs och underhålls effektivt. Elnät består av 16 medarbetare och ansvarar för cirka 23 000 elnätskunder. Planeringsavdelningen inom Elnät ansvarar för utveckling, drift och underhåll av elnätet.
Vi tror på personliga möten och jobbar hårt för att tillgodose våra kunders energibehov.
Läs gärna mer om oss på www.kalmarenergi.se
Varför ska du välja Kalmar Energi?
Vi är ett lokalt energibolag med hjärtat i Kalmar och blicken mot framtiden. Du blir en del av en nystartad avdelning med möjlighet att påverka. Rollen innebär stort eget ansvar men också möjlighet till vidareutveckling inom de områden du finner extra intressanta. Din blivande chef har en bakgrund som ingenjör och tillsammans med övriga kollegor i gruppen arbetar ni strategiskt med utveckling av Kalmars viktigaste infrastruktur.
Några av förmånerna vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider och frihet under ansvar
• 72 timmars arbetstidsförkortning
• Ett resultatbaserat bonussystem
• En lärande och utvecklande arbetsmiljö
• Friskvårdssatsningar som friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och sjukvårdsförsäkring
Redo att ta nästa steg?
För att din ansökan ska vara giltig behöver du ansöka via vår hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Julius Lundqvist
Planeringschef Elnätjulius.lundqvist@kalmarenergi.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
