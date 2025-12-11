Planeringshandläggare
2025-12-11
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Arbetsmarknadsförvaltningen är en verksamhet i Karlskrona kommun där vi har stor förändringsvilja och arbetar med en hög grad av delaktighet i hela organisationen.
Vårt uppdrag handlar om viktiga och aktuella samhällsfrågor där vi ser oss som den kommunala aktören som driver arbetet framåt i nära samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, akademin och näringslivet. Vår målsättning är effektiv och god service för våra kommuninvånare inom de områden vi ansvarar för med fokus på samhällets kompetensförsörjning och den enskildes egenförsörjning.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en planeringshandläggare till vår enhet för Arbetsmarknadsplanering inom Arbetsmarknadsavdelningen.
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett genuint intresse för människor och är bekväm med att träffa människor med olika bakgrund. Du har en hög tilltro på individen och dess förmåga att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar.
Huvuduppdraget är att möta alla individer som uppbär ekonomiskt bistånd för att genom kartläggning utreda individens förutsättningar och behov. Upprätta en individuell planering, fatta besluta om insatser enligt SoL 12:4; samt ansvara för uppföljningen med inriktning mot målet egenförsörjning.
Du kommer arbeta motiverande tillsammans med individen mot jobb, studier och/eller medicinsk /social rehabilitering. Samordna och samverka med aktuella samverkansparter i syfte att rätt insatser tillgodoses utifrån individens behov, sammankalla och hålla flerpartsmöte, SIP etc.
Rollen förutsätter bra samarbetsförmåga både inom det egna teamet/avdelningen och tillsammans med andra myndigheter och näringsliv.
Du kommer systematiskt dokumentera, administrera och följa upp det arbete som görs mot uppsatta mål.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning; socionom, beteendevetenskaplig inriktning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av handläggning av individärenden/myndighetsutövning är meriterande.
• Erfarenhet av att arbeta med socialt utsatta människor med olika former av hinder är meriterande.
• Uppdraget ställer stora krav på administrativ förmåga och noggrannhet och du ska vara van att uttrycka dig väl i tal och skrift.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet att du är trygg och självständig i ditt arbete, samtidigt som du är en god samverkanspartner.
• Du ska kunna uppvisa ett gott och professionellt bemötande i alla individkontakter.
ÖVRIGT
Individuell lönesättning, ange löneanspråk i din ansökan.
Vi tillämpar provanställning 6 månader som sedan kan leda till en tillsvidareanställning.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292960". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johanna Svensson johanna.svensson2@karlskrona.se 0455321506 Jobbnummer
9639156