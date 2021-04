Planeringsenheten söker timvikarier till kosten - Söderköpings kommun - Chefsjobb i Söderköping

I Söderköpings kommun vill vi skapa Livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här finns möjligheter och utmaningar i en attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närheten till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Genom medskapande formar vi en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet berättar om hur vi som organisation vill vara och uppfattas.Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Planeringsenhetens uppdrag är att arbeta för en långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Enheten ansvarar för rekrytering och tillsättning av korttidsvikarier inom skola, barnomsorg, särskilt boende, hemtjänst, verksamhet inom Stöd och service, personlig assistans, kost med flera.2021-04-13Arbetet innefattar matlagning, beställningar och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom storkök.Som vikarie inom Söderköpings kommun kan du knyta kontakter och skaffa dig goda referenser för framtida arbete. Att arbeta som vikarie innebär att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro i någon av våra verksamheter på kortare eller längre uppdrag. Du kan kombinera ditt arbete med studier eller annan sysselsättning.Genom bokningssystemet Time Care Pool väljer du själv vilka dagar och tider du vill vara tillgänglig för arbete. Du bokas på arbete via SMS vilket medför att du ska vara lätt att få tag på via mobil. För att få arbeta som vikarie hos oss måste du ha fyllt 18 år.Vi söker dig med kockutbildning. B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav. I arbetet möter du barn och ungdomar, vilket medför att behöver ha social kompetens och vara serviceinriktad.Du har en positiv inställning till ditt arbete och trivs i mötet med människor. Du kan snabbt anpassa dig till nya miljöer, är flexibel och har lätt för att skapa nya kontakter. Arbetet som vikarie kräver initiativförmåga och att du är ansvarsfull. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och din språkförståelse är bra.Erfarenhet krävs.Anställningens omfattningAnställningsform: Tidsbegränsad anställningOmfattning: TimavlönadTillträde: Enligt överenskommelse.Ansök senast: 2021-05-30AnställningAntal annonserande tillfällen: 5Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.