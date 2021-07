Planeringschef (OF 3) sökes till Dalregementet - Försvarsmakten - Övriga jobb i Falun

Försvarsmakten / Övriga jobb / Falun2021-07-05Om enhetenHösten 2021 återetableras Dalregementet (I13) i Falun och under 2022 påbörjas grundutbildning av värnpliktiga. Dalregementets huvuduppdrag kommer att vara att sätta upp två lokalt rekryterade lätta skyttebataljoner och en militärbas. Regementets tillväxt kommer att ske successivt. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetsuppgifter och arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.Livgardet är fadderförband med uppdrag att etablera Dalregementet och stödja uppbyggnaden.I rollen som planeringschef är du tillika stf C för ledningsavdelningen. Du kommer vara placerad på ledningsavdelningen som är en del av Regementsstaben. Ledningsavdelningen ansvarar främst för funktionerna; genomförande, planering, ledning & samband, ekonomi samt övning & träning. Ytterligare avdelningar i Regementsstaben är logistik-, HR- och säkerhet. Regementsstaben stödjer regementschefen genom att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten.Nu sker rekrytering till alla befattningar som regementet kommer att tillsätta under 2021 och 2022, även om vissa tjänster kommer att tillsättas efter hand. Om du är intresserad av att tjänstgöra vid Dalregementet ser vi gärna att du söker flera befattningar och att det framgår i din ansökan vad du helst vill verka inom.Huvudsakliga arbetsuppgifterÖvergripande ansvar för planeringsprocessen.Leda, utveckla och samordna förbandets arbete med produktionsplaneringsprocesser och förbandets DUP/VU-arbete.Stödja ekonomichefen.Stödja C Ledningsavdelningen med koordinering av verksamhet samt beredningar inom staben.I din roll som planeringschef kommer du ha en viktig roll att driva arbetet och utvecklingen på ledningsavdelningen framåt tillsammmans med C ledningsavd.2021-07-05OF 3Erfarenhet av arbete inom planeringsfunktionen på minst kompaninivåGod förmåga att kommunicera, såväl i tal som skriftKörkort BUppfylla Försvarsmaktens Fysiska standard (FM FysS), grundnivåMeriterandeTjänstgöring som kompanichef i GRO och/eller KROErfarenhet av arbete inom planeringsfunktion på högre stabDu är strategisk och handlingskraftig.Du är noggrann, strukturerad och har förmågan att se helheten.Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga samtidigt som du kan axla ledaransvaret som följer med befattningen ställföreträdande chef.Du är lyhörd för organisationen behov.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖvrigtIndividuell lönesättning tillämpasAnställningsform:Tillsvidareansällning som yrkesofficerSysselsättningsgrad: HeltidArbetsort: FalunTillträdesdatum: 2021-10-01 eller enligt överenskommelseFör upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:Med hänsyn till semesterperiod mottar vi frågor via mail till falun-ifg@mil.se Mailen besvaras snarast från och med måndag vecka 32.Vecka 32 är du även välkommen att kontakta Johanna Carlsten, HR-generalist på Livgardet och delaktig i återetableringen av Dalregementet, på 08-58452388Fackliga företrädare:OFR/O Stefan MorinOFR/S Kenneth HartikainenSACO Johan GillemyrSEKO Thomas KlassonSamtliga nås via växeln: 0505-45 10 00.Välkommen med din ansökan senast 2021-08-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1624. Dalregementet återetableras från 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratSista dag att ansöka är 2021-08-15Försvarsmakten5848411