Planeringsansvarig till Skaraverken
Professionals Nord Skaraborg AB / Inköpar- och marknadsjobb / Skara Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Skara
2026-06-24
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Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkningsindustrin? Trivs du i en roll där du får arbeta nära både produktion, kunder och leverantörer, och där du har en central funktion i att få hela flödet att fungera effektivt?
Nu söker vi en planeringsansvarig till Skaraverken, en nyckelroll för dig som vill vara med och säkerställa en effektiv och leveranssäker produktion i ett stabilt och familjeägt industribolag med tydliga ambitioner framåt. Här får du en vardag med stort ansvar, många kontaktytor och goda möjligheter att påverka arbetssätt och flöden. Kanske är det dig vi söker?
Läs mer om Skaraverken på www.skaraverken.sePubliceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som planeringsansvarig på Skaraverken har du en central roll i att säkerställa att hela flödet, från kundorder till leverans, fungerar effektivt och strukturerat med fokus på hög leveransprecision och kundnöjdhet. Du arbetar nära produktion, inköp, sälj och teknik och har en viktig funktion i att skapa rätt förutsättningar för att verksamheten ska kunna leverera med hög kvalitet och precision.
Du ansvarar för planering av produktion och material utifrån kundorder, prognoser och kapacitet, samtidigt som du säkerställer att rätt material finns på plats i rätt tid. I rollen ingår även att följa upp leveranser, ge tydlig återkoppling till kunder samt arbeta aktivt i affärssystemet Monitor där du hanterar och säkerställer kvalitet i artikel- och kunddata.
Vidare har du en viktig roll i kontakten med både kunder och leverantörer, där du hanterar prognoser, följer upp flöden och bidrar till att utveckla en leveranssäker och kostnadseffektiv leverantörskedja. Du deltar också i det dagliga förbättringsarbetet och arbetar löpande med att optimera planering och arbetssätt.
Rollen innebär ett helhetsansvar för planering- och logistikflöde där du bidrar till att skapa struktur, effektivitet och en hög leveransprecision i verksamheten. Du rapporterar till platschef och tjänsten är på heltid, dagtid med start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsindustrin och som har arbetat med produktionsplanering. Du har god förståelse för produktionsflöden och trivs i en roll där du får kombinera struktur, analys och operativt arbete i vardagen.
Du är van vid att arbeta i affärssystem där du har goda kunskaper inom Monitor samt Office. Vidare kommunicerar du obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska.
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har ett naturligt driv i att få saker att fungera i praktiken och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är kommunikativ och samarbetar väl med såväl kollegor som externa parter, samtidigt som du har ett tydligt kundfokus i ditt arbete.
Mer om rollen och möjligheten
Skaraverken befinner sig i en utvecklingsfas där fokus ligger på att stärka strukturer, arbetssätt och effektivitet i verksamheten. Här får du en viktig roll i att bidra till en mer optimerad planering och en stabil försörjningskedja.
Du blir en del av ett team inom logistik och inköp med flera interna kontaktytor, samtidigt som du arbetar nära produktionen i det dagliga arbetet. Rollen är verksamhetsnära och ger dig god förståelse för helheten, med möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat.
Det här är en roll för dig som vill vara med och utveckla processer och på så sätt skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i en industriverksamhet med goda framtidsutsikter.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Skaraverken med Professionals Nord. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070 377 77 12.
Urvalet sker med start vecka 33, men tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag! Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen.
Om Skaraverken
Skaraverken är en etablerad tillverkningsindustri med cirka 60 anställda och en stabil grund att stå på. Bolaget har genomfört betydande investeringar under de senaste åren och har nu skapat goda förutsättningar för att stärka lönsamheten och fortsätta utvecklas framåt.
Med fokus på kvalitet, struktur och långsiktighet arbetar Skaraverken kontinuerligt för att stärka sin position och skapa en hållbar utveckling för både verksamheten och sina medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031), https://skaraverken.se/
532 37 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skaraverken Aktiebolag Kontakt
VD
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se +46703777712 Jobbnummer
9976168