Planerare till Skarpnäcks hemtjänst
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Som Planerare hos oss har du en nyckelroll i det dagliga arbetet. Ditt uppdrag är att ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda kunderna en god omvårdnad och social omsorg - alltid inom ramen för biståndsbeslut och med kundens delaktighet, självbestämmande och trygghet i fokus.
Vi erbjuder
Vårt arbete kännetecknas av att vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt på jobbet! Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade. Läs mer om staden som arbetsgivare här: https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du är trygg i dig själv, har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt och är van att prioritera även under ett högt arbetstempo. Verksamheten förändras ständigt, så det är viktigt att du är flexibel och ser möjligheter i förändring.
Du har ett öga för detaljer och tycker om ordning och reda. Samtidigt är du en lagspelare som gärna samarbetar och delar med dig av kunskap för att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Ansvara för den dagliga insatsplaneringen - både på kort och lång sikt.
• Bemanna verksamheten vid såväl planerade som oplanerade förändringar.
• Bevaka, verkställa och avsluta biståndsbeslut för att säkerställa att varje kund får rätt insatser.
• Ha kontinuerlig dialog med kunder, medarbetare, biståndshandläggare, anhöriga och andra samarbetspartners.
• Arbeta med social dokumentation, genomförandeplaner, utvärderingar och uppföljningar.
• Göra hembesök hos nya kunder och medverka i verksamhetens digitala utveckling, exempelvis digitala inköp, möten och utbildningar.
• Leda mindre gruppmöten med medarbetare för att gå igenom kundärenden och arbetssätt.
• Bidra till ett kostnadseffektivt arbetssätt med fokus på verksamhetens resurser och kvalitet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har;
• Erfarenhet av samordning eller planering inom hemtjänst eller vård och omsorg.
• Tidigare arbetat administrativt och har förståelse för bemanning och schemaläggning.
• God kunskap i social dokumentation.
• Gymnasieutbildning, gärna undersköterskeutbildning.
• God datorvana och är bekväm med moderna digitala verktyg.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Annan eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av system som Schemos, Medvind, Paragå , Lifecare samt goda kunskaper i Excel.
• B-körkort
Du är underställd enhetschef och är en viktig del i ett engagerat team som gör skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
När du söker arbete hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: "Äldre eller vuxna med funktionshinder". Utdraget ska du visa upp för rekryterande chef om du blir aktuell för en anställning.
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande. Vi rekryterar utan personligt brev. Svara på frågorna i vårt ansökningsformulär, berätta för oss varför du är intresserad av jobbet och ladda upp ett uppdaterat cv med information om dina sysselsättningar. Arbetsprov kan förekomma om du går vidare i vår rekryteringsprocess.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Avdelningen är HBTQi certifierad och fler verksamheter diplomeras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Björkhagsplan 6 (visa karta
)
121 17 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Johanneshov Kontakt
Enhetschef
Heléne Bjuregård 08-50815525 Jobbnummer
9845798