Planerare till hemtjänsten
2026-05-04
Vill du vara med från början och bygga något nytt?
Nu söker vi en engagerad och strukturerad planerare till en nystartad hemtjänstenhet i Kristianstads kommun.
Här får du en nyckelroll där planering, ansvar och människor möts. Som spindeln i nätet skapar du struktur, trygghet och fungerande vardagar för både kunder, medarbetare och chefer genom tydlig kommunikation och gott bemötande.
Din roll hos oss
Som planerare inom hemtjänsten har du ett självständigt, omväxlande och ansvarsfullt uppdrag. Du arbetar nära enhetschef, kollegor och övriga planerare för att skapa struktur, kvalitet och god framförhållning i verksamheten.
Din vardag präglas av tempo, samarbete och problemlösning - där ingen dag är den andra lik.
Du ansvarar bland annat för att:
Planera och samordna kundernas insatser
Säkerställa bemanning på kort och på lång sikt
Arbeta med schemaläggning och semesterplanering
Hantera beställningar och fakturor
Stötta enhetschef med administrativa uppgifter
Vara kontaktperson i den dagliga dialogen med kunder, medarbetare och samarbetspartners
Du arbetar i flera verksamhetssystem, exempelvis Life Care, Heroma, Time Care Pool, Phoniro, Mina Planer och MultiAccess, samt i Officepaketet. Resor kan förekomma i tjänsten.
Som planerare är du ofta ansiktet utåt och en viktig ambassadör för Kristianstads kommun.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får ta ansvar, prioritera och skapa struktur, även när förutsättningarna snabbt förändras.
Som person är du:
Lösningsfokuserad, flexibel och trygg i dig själv
Prestigelös, lyhörd och har lätt för samarbete
Serviceinriktad med ett gott bemötande
Duktig på att planera, organisera och hålla deadlines
Bekväm med att arbeta med flera parallella arbetsuppgifter
Du har förmåga att se helheten - sambandet mellan verksamhet, personal och ekonomi - och tycker om att bidra till utveckling och förbättring.
Vi vill att du har:
Godkänd gymnasieutbildning, gärna med administrativ, organisatorisk eller serviceinriktad inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för tjänsten
Erfarenhet av administrativt arbete, exempelvis planering och bemanning
God datorvana och vana att arbeta i flera IT-baserade system samtidigt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort (körning kan förekomma i tjänsten)
Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhetssystem som Life Care, Heroma, Time Care Planering, MultiAccess, Phoniro och Mina Planer
Erfarenhet av att samordna och koordinera det dagliga arbetet
Erfarenhet från vård- och omsorg eller annan verksamhet med många kontaktytor och samarbete
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, HTJ Kontakt
Enhetschef
Erzsebet Alwén erzsebet.alwen@kristianstad.se 044-13 21 99 Jobbnummer
9890308