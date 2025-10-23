Planerare till hemtjänsten - Österåker
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2025-10-23
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Österåker
, Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Är du vår nästa stjärna inom planering och omsorg?
Har du erfarenhet av planering, gillar att skapa struktur och samtidigt vill bidra till en verksamhet som gör skillnad varje dag? Brinner du för att kombinera administration med nära kontakt med både kunder och kollegor? Då kan du vara den planerare vi söker till vårt engagerade team på Aleo Care!
Hos oss på Aleo Care sätter vi kunden i centrum - alltid. Vi tror på att trygghet, kvalitet och engagemang är grunden för en hemtjänst av högsta klass. Som planerare hos oss får du en central roll i att skapa både struktur och flow i vardagen - för kunderna, dina kollegor och verksamheten i stort.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?Som planerare hos oss blir du spindeln i nätet som ser till att vardagen fungerar. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Insatsplanering - planera hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen i vårt digitala planeringssystem.
Bemanning och schemaläggning - skapa hållbara scheman med fokus på kvalitet, kontinuitet och effektivitet.
Resurshantering - fördela om resurser snabbt och lösningsorienterat när oförutsedda händelser uppstår.
Genomförandeplaner - samarbeta med kontaktpersoner för att upprätta och följa upp individuella planer.
Dokumentation och uppföljning - följa förändringar i kunders behov och dokumentera noggrant.
Kundbesök - träffa nya kunder och vid behov följa upp befintliga, för att säkerställa rätt stöd.
Stöd till personal - vägleda, stötta och vara ett bollplank för omsorgspersonalen.
Samverkan - ha löpande dialog med anhöriga och skapa trygghet kring kundernas insatser.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och gillar att arbeta i en varierande roll där dagarna sällan ser likadana ut. Du är både snabb på bollen och bra på att behålla lugnet när det behövs.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av liknande roller, gärna med arbetsledande inslag.
God systemvana och digital kompetens.
Flytande svenska i tal och skrift.
Körkort (B).
Förmåga att kombinera administrativt arbete med operativa insatser.
Ett ekonomiskt tänk och förståelse för resursoptimering.
Initiativförmåga och flexibilitet i ditt arbetssätt.
Skinn på näsan, men med en mjuk och prestigelös framtoning.
God samarbetsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt.
Meriterande: erfarenhet av att arbeta i Carefox, LifeCare mobil omsorg, Intraphone eller liknande digitala planeringssystem.
Tjänstgöring och arbetsuppläggOmfattning: heltid, 37 timmar/vecka Arbetstid: måndag-fredag 07.00-15.30, samt helgjour var tredje helg Placeringsort: du utgår från vårt kontor i Österåker och arbetar inom Österåker kommun Tillträde: enligt överenskommelse Anställningsform: tillsvidare med 6 månaders provanställning
Vi tar ej emot ansökningar per mail.
Om oss
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Tuva Lindvall tuva@aleocare.se 0762302219 Jobbnummer
9571498