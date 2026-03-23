Planerare/samordnare till hemtjänst i Bromma
2026-03-23
Aurora omsorg är ett familjeföretag i Västerort med ca 100 anställda på tre kontor. Vi sätter kvalitet i omsorgen främst och är måna om att både kunder och personal ska trivas. Vi är stolta över att ha låg personalomsättning och nästan inga kunder som byter utförare.
Vi söker nu planerare till vårt kontor i Abrahamsberg i Bromma. Som planerare är din främsta uppgift att säkerställa att bemanning och daglig planering leder till god kvalitet, personalkontinuitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du har en viss arbetsledande roll och jobbar nära enhetschef, personal och kunder.
Bemanning och schemaläggning är ett av våra viktigaste verktyg för kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Som planerare har du en central roll för att balansera och följa upp dessa aspekter. Vi lägger stor vikt vid att du jobbar strukturerat, proaktivt, tar dig tid att förstå kunder och personal samt att du kommer med förslag och kan fatta egna beslut utan att vänta in chefens godkännade. Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Bemanning och schemaplanering på lång sikt och vid akuta förändringar
Kontakt med kunder, anhöriga, sjukvård, biståndshandläggare mm
Säkerställa att genomförandeplaner och insatsbeskrivningar är korrekta och uppdaterade
Ansvara för lokal, bilar och arbetsredskap
Utveckling av rutiner och värdegrundsarbete inom ramen för vår kvalitetsgrupp.
Omsorgsarbete hos kund
I rollen ingår också att stödja och avlasta enhetschefens arbete, bland annat med att:
Introducera, arbetsleda och coacha personal
Gå igenom underlag för fakturering och lön
Planera nattinsatser för alla våra tre kontor
Vårt arbetssätt och vad vi erbjuder
Vi jobbar med hjärtat, inom de ramar av lagar, rutiner och ekonomi som finns. Vi utgår alltid från omsorgens kvalitet och vi jobbar strukturerat och enhetligt. Vi har ett väl utvecklat kvalitetssystem med tydliga rutiner. Planering sker utifrån vår policy för schemaläggning och bemanning. Arbetsledning sker utifrån vår ledarskapsmodell med stort fokus på reflektion, uppföljning och feedback.
Vi erbjuder en arbetsplats där alla jobbar för kundernas bästa. Här får du en seriös arbetsgivare som sätter kvalitet främst och kollegor som bryr sig om kunderna och om varandra. Vi har korta kontaktvägar mellan alla i företaget, från omsorgspersonal till vd.
Vi har kollektivavtal, pension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av planering/samordning i hemtjänsten och är flytande i svenska i tal och skrift.
Utöver detta ser vi gärna att du har erfarenhet av:
Underlag för fakturering och löner
Natt- och larminsatser
Arbetsledning av hemtjänstpersonal
Administration kring nycklar, bilar, telefoner, arbetskläder, lokalfrågor och annan utrustning som används i hemtjänst
skyddad yrkestitel undersköterska och B-körkort.
Vi söker dig som bryr dig om människor och vill göra det bästa för kunder och personal. Vi vill att du ser jobbet hos oss som ett långsiktigt samarbete. Du ska bry dig om och lyssna på kunder och personal och kunna fatta beslut självständigt när det behövs.
Du arbetar strukturerat och kan prioritera. Samtidigt är du flexiblel och planerar ditt arbete utifrån hemtjänstens ofta oförutsebara förutsättningar. Du kan agera direkt vid förändringar. Du uppmuntrar personalen att vara delaktig i planering och utveckling men kan fatta beslut självständigt när det behövs. Om tjänsten
Anställningsform: tillsvidareanställning (inleds med 6 månaders provanställning)
Omfattning: heltid
Placering: Bromma
Arbetstid: vardagar dagtid (viss möjlighet till anpassning)
Tillträde: så snart som möjligt
Lön: månadslön (individuell lön)
Kollektivavtal: Kommunal/Vision-Vårdföretagarna
Ansökan och rekryteringsprocessen
Vi ber dig skicka CV och personligt brev där du beskriver:
Dina mest relevanta erfarenheter och vilka system du har jobbat i.
Hur du brukar hantera situationer där planeringen behöver ändras med kort varsel, tex vid personalfrånvaro eller ändrade insatser
Vi är måna om att ansökan speglar dig och dina erfarenheter. Ansökningar som skrivits av AI kommer att prioriteras lågt.
Skicka din ansökan till jobb@auroraomsorg.se
senast den 12:e april. Ämne: Planerare.
Rekryteringsprocessen leds av vår verksamhetschef och ansvarig enhetschef och innehåller intervju, personlighetstest, referenser och utdrag från belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: jobb@auroraomsorg.se
