Planerare
2025-10-24
BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik befinner sig i en expansiv fas med anledning av nya miljardaffärer!
Vi behöver nu förstärka med planerare där även inköp kan ingå i uppgifterna inom serieproduktion av svetsade chassier och artiklar!
Din framtida utmaning
Vill du vara med på en fantastisk resa där vi har order i många år framåt och där det finns stora möjligheter till personlig utveckling?
Vi söker dig som drivs av att jobba med verkstadsplanering där fokus är att optimera utläggen mot tillgänglig kapacitet så effektivt och rationellt som möjligt.
Att jobba med:
• Planera ut produkter och artiklar inom plåtberedning, svets och bearbetning.
• Kapacitetsplanera utifrån tillgänglig kapacitet.
• Hitta kapacitet via OP-lego externt vid behov för att nå rätt ledtid och kvalitet.
• Underhålla artikeldata i affärssystemet SAP.
• Omplanera vid behov så körplanering stämmer med verklighet.
• Följa upp brister och avvikelser samt hitta korrigerande åtgärder.
• Rapportera avvikelser till närmaste chef och avdelningsansvariga.
- Du utmanas av att utveckla planeringsprocessen och metoder.
- Jobbet kräver stort engagemang att tillsammans med produktionsteknik/arbetsledning att utveckla våra arbetssätt ur producerbarhet, kvalitet och ledtid.
- Att delta i avdelningens/verkstadens förbättringsarbete för att effektivisera arbetssätt och processer.
- Arbetet skall präglas av att leverera arbete till rätt kvalitet, tid, kostnad.
- Vidta korrigerande åtgärder vid teknisk, ekonomisk eller miljömässig avvikelse.
- Rapportera till närmaste chef om arbetets fortskridande.
Planeringen ingår i ett avsnitt inom BAE där serietillverkning av Chassier. Inom avsnittet bygger vi de chassier som sedan blir färdiga fordon och har alla processer med högteknologiska maskiner från skärning ,bockning, robot svetsning, bearbetning och målning.
Rapportering sker till chef för beredning/planering/inköp.
Den du är
Vi tror att du har en relevant utbildning inom området eller erfarenhet. Har du praktisk erfarenhet av skärande bearbetning, plåtberedning och produktionstekniskt arbete mot verkstad är det meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av något affärssystem. Då vi är en internationell koncern behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska.
Som person är du är strukturerad och har högt eget driv. Du har lätt för att samarbeta och trivs också i en självständig roll. Du är en problemlösare som arbetar service och målinriktat.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2025-10-24Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Magnus Åström, Chef Beredning/Planering/Inköp 0660 - 801 21 eller Maria Josefsson, rekryteringskonsult AxÖ Consulting 070 - 842 23 35.
Tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång så ansök gärna så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag den 17 november.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
