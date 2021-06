Planarkitekt med intresse för en digital samhällsbyggnadsprocess - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Arkitektjobb i Luleå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Arkitektjobb / Luleå2021-06-29Vill du arbeta för att skapa och utveckla trivsamma livsmiljöer för både medborgare och besökare ? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med detaljplaner, tidiga skisser och planprogram ? Då kan det vara just dig vi söker!Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad inför stor utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. Luleå är en växande stad där den gröna strukturen och livet mellan husen värderas högt. Vi lyfter de olika årstidernas kvaliteter för att skapa variation och nya upplevelser. Sommartid ger de ljusa nätterna, blomsterfägringen och den ständiga närheten till vatten en unik stämning. På vintern ser vi kyla, snö och mörker som en möjlighet att skapa plats för ljus, lek och rekreation.Ökad tillväxttakt ställer stora krav på att skapa och utveckla attraktiva livsmiljöer. Ett viktigt område är därför stadsutveckling och utformning av det offentliga rummet.Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift inom Stadsbyggnadsförvaltningen består av kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, exploatering, stads- och trafikplanering samt drift och underhåll. Avdelningen ansvarar för utveckling och utformning av allmän plats samt för planarbete och utredningar i samband med ny exploatering och förädling av redan befintliga områden. Avdelningen tar ansvar för att skapa vackra, tillgängliga och trivsamma platser och stråk för medborgare och besökare.Vi söker nu en planarkitekt, gärna med kunskap och intresse för en digital samhällsbyggnadsprocess, till vår planavdelning för ett vikariat på ett år.Arbetet innebär både självständigt arbete och deltagande i samhällsbyggnadsprojekt såväl inom stadsbyggnadsförvaltningen som tillsammans med andra förvaltningar och externa aktörer. I rollen som planarkitekt kommer du att arbeta med framtagande av detaljplaner, tidiga skisser, planprogram och mer övergripande utredningar. Du tar ansvar i planeringsprocessen från tidig idé till överlämnande för byggande och genomförande. Arbetet utförs alltid i nära samarbete med dina kollegor, näringsliv, kommunala förvaltningar och framtida exploatörer.På Luleå kommun eftersträvar vi en mer digital samhällsbyggnadsprocess. Kunskaper i GIS och CAD är mycket värdefullt och vi ser gärna av att du vill hjälpa oss utveckla vårt arbete med att visualisera det vi planerar. På Stadsbyggnadsförvaltningen är engagemang, ansvar och kompetens nyckelord för framgång. Vi strävar efter att hålla hög servicenivå och kvalitet, både internt och externt.2021-06-29Vi söker dig som är arkitekt, landskapsarkitekt, fysisk planerare, ingenjör eller har annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från liknande uppdrag och gärna från en kommunal organisation. Du har lätt för att samarbeta och att uttrycka dig i tal, skrift och bild. Din förmåga till dialog och lyhördhet gentemot våra medborgare är av stor vikt. Du är noggrann, lösningsorienterad och öppen för förändringar. Goda samarbeten med olika aktörer är en del av jobbet och där är du både entusiasmerande och utmanande samt verkar för hållbar samhällsplanering enligt våra övergripande mål. Du har goda kunskaper om planeringsprocessen och gällande lagstiftning.Du har kunskap i GIS och CAD och vi ser det som extra meriterande om du har erfarenhet av, samt är intresserad av digitalt omställningsarbete.Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Luleå kommuns önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Louise Lundbäck. Du når Louise via mail på louise.lundback@studentconsulting.com Michael ÖhmanSveriges ingenjörer0920-45 39 63Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Studentconsulting Sweden AB (Publ)5835111