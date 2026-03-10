Placeringsamordnare
2026-03-10
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola. Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som placeringsamordnare arbetar du med samordning och handläggning av placeringar inom utbildningsförvaltningens verksamheter. . Inom ditt ansvarsområde är du sakkunnig och ansvarar för att hålla dig uppdaterad kring lagstiftning, riktlinjer och rutiner samt för att hantera information både internt och externt.
En central del av arbetet är att handlägga och samordna placeringar. Det innebär bland annat att administrera barnomsorgskö och placera barn i förskola och fritidshem samt hantera skolval inför förskoleklass. Du informerar och vägleder vårdnadshavare och medborgare genom exempelvis kommunens webbplats och FAQ, och samverkar med kommunikationsfunktion, verksamheter och andra samordnare kring information och rutiner. I arbetet ingår även att hantera överklaganden kopplade till placeringar.
I rollen ingår också uppgifter kopplade till ekonomi. Du kan fördela resurser till förskolor och skolor, hanterar fakturering till vårdnadshavare och kontrollerar exempelvis dubbelplaceringar. Du arbetar även att hantera ärenden i fakturaportal och följer upp obetalda avgifter vid behov. En del av arbetet är även att genomföra inkomstjämförelser.
Arbetet innebär löpande administration i verksamhetssystem, där du registrerar, dokumenterar och hanterar uppgifter i exempelvis Infomentor och Edlevo. Du samverkar nära med skolor och förskolor och ger stöd kring riktlinjer, rutiner och placeringar.
Som placeringssamordnare ansvarar du också för att ta fram statistik och underlag, utveckla rutiner, mallar, planer och årshjul inom ditt ansvarsområde samt bidra till digital utveckling genom att utveckla arbetssätt så att systemen används effektivt.
I uppdraget ingår även att:
• delta i arbetet med att söka statsbidrag tillsammans med verksamhetssamordnare och kvalitetssamrdnare
• vara sakkunnig inom ditt ansvarsområde vid exempelvis överklaganden och framtagande av nya rutiner eller dokument
• administrera frågor kopplade till fristående verksamheter
• ansvara för interkommunal ersättning (IKE) inom barn- och utbildningsförvaltningen
• samordna skolpliktsbevakning tillsammans med intendenter
• samverka kring skolskjutsfrågor med ansvarig beställarfunktion
• arbeta med riktlinjer och utveckling inom barnomsorg och fritidshem.
Rollen kräver god helhetsförståelse för placeringssamordningsuppdraget och ett nära samarbete med verksamheter, kollegor och andra funktioner inom kommunen.Kvalifikationer
Du har en pedagogisk utbildning och erfarenhet av förvaltningsövergripande arbete.
Tjänsten kräver körkort B, där tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
