Pizzabagare sökes

Darwich, Mohamad / Kockjobb / Malmö
2025-10-05


Visa alla kockjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Darwich, Mohamad i Malmö

Vi söker en passionerad Pizzabagare till Berg Pizzeria!

Plats: Berg Pizzeria, Malmö
Tjänst: Deltid
Start: Enligt överenskommelse

Berg Pizzeria är en väletablerad och omtyckt pizzeria som sätter kvalitet, smak och god service i första rummet. Nu söker vi en skicklig och engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt härliga team!

Vad vi söker:
* Erfarenhet av att baka pizza (meriterande)
* Förmåga att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten
* En positiv inställning och god samarbetsförmåga
* Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
* Flexibilitet att kunna arbeta kvällar och helger

Vi erbjuder:
* Deltidsanställning med möjlighet till heltid
* Arbetspass främst på kvällar och helger
* En trevlig arbetsmiljö i en populär och växande pizzeria
* Möjlighet att påverka menyn och bidra med egna idéer
* Trygghet och långsiktighet för rätt person

Låter det här som något för dig eller någon du känner?

Ansök genom att kontakta oss på:
070-094 00 04
Darwih_03@hotmail.com
Eller kom gärna förbi pizzerian och presentera dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: Darwih_03@hotmail.com

Arbetsgivare
Darwich, Mohamad
Vattenverksvägen 22 (visa karta)
212 21  MALMÖ

Arbetsplats
Darwich Mohamad

Jobbnummer
9540896

Prenumerera på jobb från Darwich, Mohamad

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Darwich, Mohamad: