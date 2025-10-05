Pizzabagare sökes
Kockjobb / Malmö
2025-10-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Darwich, Mohamad i Malmö
Vi söker en passionerad Pizzabagare till Berg Pizzeria!
Plats: Berg Pizzeria, Malmö
Tjänst: Deltid
Start: Enligt överenskommelse
Berg Pizzeria är en väletablerad och omtyckt pizzeria som sätter kvalitet, smak och god service i första rummet. Nu söker vi en skicklig och engagerad pizzabagare som vill bli en del av vårt härliga team!
Vad vi söker:
* Erfarenhet av att baka pizza (meriterande)
* Förmåga att arbeta i högt tempo utan att tumma på kvaliteten
* En positiv inställning och god samarbetsförmåga
* Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
* Flexibilitet att kunna arbeta kvällar och helger
Vi erbjuder:
* Deltidsanställning med möjlighet till heltid
* Arbetspass främst på kvällar och helger
* En trevlig arbetsmiljö i en populär och växande pizzeria
* Möjlighet att påverka menyn och bidra med egna idéer
* Trygghet och långsiktighet för rätt person
Låter det här som något för dig eller någon du känner?
Ansök genom att kontakta oss på:
070-094 00 04Darwih_03@hotmail.com
Eller kom gärna förbi pizzerian och presentera dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: Darwih_03@hotmail.com Arbetsgivare Darwich, Mohamad
Vattenverksvägen 22 (visa karta
)
212 21 MALMÖ Arbetsplats
Darwich Mohamad Jobbnummer
9540896